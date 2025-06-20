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В центре внимания Альянса — внутренние вопросы, в том числе новые обязательства по оборонным расходам. Чтобы избежать обострений, в НАТО предпочитают обходить дискуссии, которые могут подорвать хрупкое единство союзников.

Насколько нынешние дискуссии НАТО будут влиять на Украину? Какую линию поведения избрать официальному Киеву?

Ключевые выводы:

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Важное решение для Украины — увеличение в НАТО расходов на оборонные нужды.

Ключевой темой саммита станет увеличение оборонных расходов до 5% ВВП всех стран-членов НАТО. Такое увеличение необходимо для развития надежных и эффективных оборонных возможностей в будущих конфликтах. Для Украины это означает возможность получения долгосрочной военной помощи и четкий сигнал сдерживания для России.

Евроатлантическое единство прежде всего. НАТО будет избегать противоречивых тем.

Большинство экспертов не возлагают больших надежд на прорывы в Гааге: союзники по НАТО будут пытаться избежать любой эскалации с президентом США Дональдом Трампом. Такой подход исключает обсуждение вопроса о будущем членстве Украины в НАТО.

Украина должна делать акцент на «тихих» успехах и дипломатических победах.

Ввиду маловероятности значительных прорывов Украина и ее ключевые партнеры должны сфокусироваться на незаметных, но эффективных дипломатических победах. В частности, такими успехами могли бы стать большее вовлечение США и обеспечение долгосрочных механизмов военной поддержки.

Украине следует искать другие пути для получения четких гарантий безопасности.

Поскольку членство в НАТО сейчас находится под вопросом, Украина должна рассмотреть новые возможности для получения промежуточных, временных гарантий безопасности (возможно, на двустороннем уровне). Пути достижения этой цели: постепенная интеграция в Объединенные экспедиционные силы (многонациональная коалиция — страны Балтии, страны Северной Европы, Нидерланды и Великобритания — предназначена для быстрого реагирования и проведения экспедиционных операций), усиление сотрудничества на двустороннем уровне и развитие украинского ВПК.

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Ключ к европейской безопасности — сильная Украина.

Украина не должна рассматриваться как проситель членства в НАТО, а скорее как ключевой актив европейской защиты от российской агрессии. Для усиления этой роли партнеры должны инвестировать и развивать украинский оборонный сектор. В дальнейшем это может способствовать утверждению Украины в качестве «арсенала демократии».

Доктор Стефани Бабст, бывший заместитель помощника генсека НАТО, Германия

Саммит НАТО в Гааге вряд ли приведет к весомому стратегическому результату. Поскольку Европа и Канада продолжают оставаться в плену американских качелей президента Дональда Трампа и его лозунги «Make America Great Again» («Сделаем Америку Опять Большой»), их главная цель — предотвратить, чтобы США полностью перевели их безопасность на собственные плечи. Однако шансы успеха низки.

Моя рекомендация Украине — действовать по двум направлениям: использовать саммит НАТО, чтобы упорно давить на союзников более широкую и быструю финансовую и военную помощь, в частности, чтобы защититься от летнего наступления Москвы и ее стремлений захватить еще больше украинской территории. Параллельно, но политически осторожнее, руководству Украины следует обсудить со своими преданными европейскими партнерами стратегический план действий.

Украина должна искать пути получения надежных гарантий безопасности, если дверь в НАТО остается закрытой, а развертывание европейских сил сдерживания переносится на неопределенный срок из-за отказа российского режима вести переговоры о любом содержательном перемирии. Постепенная интеграция в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Forces) может стать одним из таких способов. Возможно, существуют и другие «черные ходы» в НАТО. В итоге Украина стала новым стратегическим центром тяготения в Европе. К ней больше не следует относиться как к просителям членства в НАТО, а как к ключевому активу в защите Европы от российской агрессии.

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Эрик Чиарамелла, старший исследователь программы «Россия и Евразия» в Carnegie Endowment for Peace, США

Ожидания от нынешнего саммита НАТО в Гааге достаточно ограничены. Если союзники убедит президента Трампа, что они готовы тратить 5% от ВВП на оборону и связанные расходы, это пошлет четкий сигнал, что Альянс на пути к развитию значительного потенциала сдерживания в последующие годы. Это важный месседж для Украины, поскольку часть этих расходов, безусловно, пойдет на производство вооружения и боеприпасов для ВСУ в рамках различных национальных и европейских программ финансирования. Что касается будущего членства Украины в НАТО, лучше всего, чтобы союзники ничего не говорили. Вряд ли будет какой-то консенсус по поводу формулировок прошлогоднего или нового коммюнике. В этом году лучше «не будить зверя».

Украина и НАТО также могут направить четкий сигнал России о собственном видении мирного урегулирования, поддержав стремление администрации США о прекращении огня при определенных условиях, а именно: Украина не должна иметь никаких ограничений по собственной защите, в частности по поставкам оружия и проведению учений партнерами. Присоединение президента Трампа к такой декларации стало бы большой дипломатической победой для Украины и Европы.

Фредрик Весслау, почётный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS), Швеция

Гаагский Саммит НАТО будет коротким и будет четким сценарием — все для минимизации риска внесения раздора Дональдом Трампом на встречи лидеров, как он это делал во время предыдущих саммитов Альянса.

Основной акцент будет скорее на новых целях по оборонным расходам — 5% от ВВП — а не на Украине Но европейские союзники остаются преданными Украине. Они будут пытаться продемонстрировать непрерывную поддержку и, возможно, анонсируют новые пакеты помощи в рамках саммита. российской угрозе.

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Увеличение инвестиций в европейскую оборону является положительным результатом для Украины по двум причинам.

Во-первых, усиление европейских оборонных возможностей укрепит возможности сдерживания.

Во-вторых, часть новых расходов может быть использована как военная помощь Украине.

В итоге лучшей инвестицией в европейскую безопасность сейчас остается увеличение военной помощи Украине и инвестиции в ее оборонный комплекс.

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Джеймс Карафано, старший советник президента и стипендиат Фонда Э.В. Ричардсона, The Heritage Foundation, США

Свободная и независимая Украина — внутри или вне НАТО, — которая может защитить себя и процветать, чрезвычайно важна для безопасности, свободы и процветания Альянса и трансатлантического сообщества. Все понимают, что сейчас нет консенсуса по поводу вступления Украины в НАТО, даже расширение ЕС может быть далеким. Тем не менее, есть много шагов, которые могут усилить Украину и ее позиции в европейском и трансатлантическом сообществах. НАТО и его члены могут использовать такие инструменты.

Во-первых, Украина может стать арсеналом демократии и не только для себя, но и для Европы и других международных партнеров. Инвестиции в развитие мощного и устойчивого украинского оборонного сектора, в сочетании с невероятными инновациями и производительностью, уже продемонстрировавшим оборонный сектор Украины, должны быть приоритетом. Развитие украинской промышленной базы должно стать главным направлением.

Во-вторых, страны НАТО на двустороннем уровне могут координировать и развивать общие и дополнительные возможности, что усугубит противовоздушную и противоракетную оборону.

В-третьих, НАТО и ее члены могут способствовать развитию региональной инфраструктуры, в частности энергетической и цифровой, которая не только интегрирует Украину в европейскую экономику, но и обеспечит более сильную логистическую систему безопасности восточного фланга НАТО.

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Леонид Литра, старший аналитик Центра «Новая Европа», приглашенный аналитик ECFR, Украина

Саммит НАТО в Гааге не предусматривает никаких прорывов для Украины. Альянс будет сосредоточен на оборонных расходах и внутреннем единстве. Однако это не означает, что Украина не может получить существенную поддержку на саммите.

Основной приоритет Украины — членство в НАТО — отложен до тех пор, пока в США не появится лидер, который сочтет членство Украины в Альянсе необходимым для прекращения войны и достижения устойчивого мира. В нынешнем режиме войны на истощение Украина отчаянно нуждается в способностях и средствах для собственной защиты от российской агрессии.

Новые цели оборонных расходов будут скорее согласованы, поэтому НАТО будет иметь надежные и далеко идущие финансовые возможности для подготовки к будущим конфликтам. Если военная помощь Украине причислится как официальный вклад в новую цель НАТО, Киев сможет получить долгосрочный механизм поддержки, который обеспечит доступ к военной помощи, логистике и оборонной интеграции. То, что кажется незначительной деталью, может иметь долгосрочные последствия для Украины, которые сделают ее частью общей формулы НАТО. Это также сделает Украину менее уязвимой к политической турбулентности и ситуативным решениям, которые подорвут способность Киева к защите. Саммит не принесет громкой победы, но он может обеспечить «тихий» успех.

Нона Михелидзе, старшая научная сотрудница Istituto Affari Internazionali (IAI), Италия

Несмотря на сдержанные ожидания, саммит НАТО в Гааге предоставляет критически важную возможность Украине не только найти поддержку, но и переосмыслить нарратив. Слишком долго дискурс формировался вокруг вопроса: «Что может НАТО дать Украине?». Пора сфокусироваться на том, что Украина может предложить НАТО.

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Опыт на поле боя, стратегическое географическое размещение и устойчивость против российской агрессии, по сути, превратили Украину в столб европейской безопасности. ВСУ опробовали стандарты НАТО в области оперативной совместимости в реальных условиях войны, предлагая неоценимую информацию о технологиях дронов, гибридной войне и устойчивости гражданского населения. Вместо того чтобы быть пассивным кандидатом, Украина продемонстрировала, что она уже вносит свой вклад в основную миссию Альянса — защиту демократии и сдерживание военной агрессии.

Поэтому саммит должен служить не только платформой для подтверждения долгосрочной политической поддержки, но и сигналом об изменении мышления. НАТО должна выйти за рамки риторических заверений и признать, что Украина не просто потребитель безопасности — она является ее поставщиком. Распространение этого нарратива в Альянсе не только усилит возможности сдерживания, но и укрепит доверие НАТО в вопросе отстаивания собственных ценностей. Поэтому путь Украины к членству не уступка, а стратегическая необходимость.

Дата публикации 12:25, 19.06.25 Количество просмотров 14 Готов встретиться с Зеленским! Путина "понесло" в заявлениях