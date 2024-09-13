Саммит первых леди и джентльменов: Осадчая, Хамайко, Мирошниченко поделились впечатлениями от события

В Киеве под патронатом первой леди Елены Зеленской состоялся Четвертый Саммит первых леди и джентльменов, темой которого была "Защита детей: гарантии безопасного будущего".

Саммит сосредоточился на нескольких ключевых областях защиты детей, в частности безопасности во время войны, в семье, школе, киберпространстве и создании безопасной среды для детей. Чтобы обсудить эти вопросы и определить пути защиты благосостояния и будущего детей в Софии киевской, собрались вместе международные и украинские эксперты, первые леди и джентльмены, лидеры мнений и особые гости.

Так, к важному событию также присоединились автор и ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур, ведущая 1+1 Марафон Наталья Мосейчук, ведущие Валентина Хамайко и Екатерина Осадчая. Модерировал Саммит Тимур Мирошниченко.

Предлагаем узнать, как звездные гости отреагировали на тему Саммита и что их поразило больше всего.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Алла Мазур

"Безопасность детей во время войны: в школе, в семье, в киберпространстве. Чрезвычайно важную тему избрали в этом году для четвертого уже Саммита первых леди и джентльменов. Это собрание — фактически единственное мировое, что обьединяет представителей разных континентов. Несмотря на обстрелы, по приглашению Первой леди Елены Зеленской физически приехали в этом году леди и джентльмены из 8 стран. Вторые половинки лидеров государств с участием звезд мировой журналистики, украинских политиков и активистов искали реальные пути: как спасти детей Украины. В частности, как заставить путина вернуть незаконно депортированных малышей. Каких только по официальным данным, россияне похитили 19 546. В общей сложности их может быть более миллиона! Кричим об этом на весь мир", - отметила ведущая.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Валентина Хамайко

"Я была очень поражена. Во-первых, тема мероприятия этого года очень чувствительна — "Защита детей: гарантии безопасного будущего". Во-вторых, восхищали речи приехавших участников, особенно наших украинских детей. Первые слезы, которые появились, это когда вышел на сцену Вячеслав Ялов. Еще два года назад, в восемнадцать лет, он стал опекуном для своих меньших братьев и сестер. Сейчас ему уже 20 и он рассказывал о том, как им жилось и какие выводы парень сделал за эти два года. От его слов, от его волнений, от его воспоминаний, откровенно, все покрывалось мурашками. Я надеюсь, что каждому участнику из зарубежной делегации, первым леди, первым джентльменам, им удалось почувствовать ту боль, с которой встречаются наши дети каждый день. Поднимались и внутренние темы о психологическом давлении на детей, влиянии социальных сетей, вербовке детей, влиянии на их психику", - рассказала знаменитость.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Тимур Мирошниченко

"Мне очень приятно второй год подряд присоединиться к такому масштабному событию как Саммит первых леди и джентльменов. Все было на самом высоком мировом уровне. Единственные изменения – в этом году переместился на основную сцену и имел возможность пообщаться не только с первыми леди и джентльменами и первыми лицами мира, а еще и записать интервью на сцене мероприятия с голливудской звездой Майклом Дугласом и его сыном Диланом. И также промодерировать одну из панелей, посвященную безопасности в семье, потому что это очень актуальная тема для Украины", - отметил ведущий.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Екатерина Осадчая

"В этом году Саммит был посвящен безопасности детей. Это отзывается с работой Фонда Екатерины Осадчей, потому что с началом войны мы занимались поиском пропавших детей и взрослых. Для меня все панели форума были чрезвычайно важными. На самом деле это возможность шире посмотреть на то, с какими проблемами сталкиваются наши дети, чем мы еще можем быть полезными, на что еще должны обратить внимание, чтобы делать больше. На Саммите одна из тем безопасности детей – чтобы дети оставались в семьях. А так, как мой Фонд занимается и детьми-сиротами, и развитием семейных форм воспитания, для меня также это особая миссия, чтобы дети имели своих взрослых", - подчеркнула ведущая.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

Напомним, на Саммите первых леди и джентльменов также присутствовал звезда из Голливуда Майкл Дуглас вместе с сыном. Редакция ТСН.ua ранее рассказывала, какие места в Киеве посетил актер, чем его восхитил украинский народ и как он призвал иностранцев помочь Украине.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве

В Киеве прошел четвертый саммит первых леди и джентльменов

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