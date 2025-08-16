Саммит с убийцей на Аляске: итоги встречи Трампа и Путина, которая обернулась позором для США

Реклама

Это краткие итоги первого с 2007 года визита Путина в США (кроме штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке) в пятницу, 15 августа, по приглашению Белого дома. Хоть он и не успел попробовать десерт — крем-брюле с мороженым — за совместным рабочим обедом с Трампом, потому что его отменили, впрочем получил куда большую победу от саммита на Аляске. Об этом, как ни странно, уже в субботу, 16 августа, написал в Telegram безумный заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев:

«Глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. По крайней мере, пока. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО (войны Ред.). Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах по прекращению военных действий на Киев и Европу».

Более того, Путину удалось убедить Трампа, что «лучший способ покончить с ужасной войной между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется». Об этом президент США дописал в своей соцсети Truth Social в субботу, 16 августа, после телефонных разговоров с Владимиром Зеленским, другими европейскими лидерами и генсеком НАТО, анонсировав визит украинского президента в Вашингтон в понедельник, 18 августа. А от дополнительного давления на Россию — введение новых санкций Трамп отказался, отметив, что «подумает об этом через 2-3 недели».

Реклама

Итак, о чем на самом деле Трамп и Путин договорились на Аляске? Почему эта встреча, которую в Белом доме называли «исторической», обернулись для администрации США полным позором? Что будет делать Кремль? Читайте в материале ТСН.ua.

Аплодисменты и красная дорожка: теплый прием Путина на Аляске

Еще с минувшей пятницы, 8 августа, когда сбегал очередной «конечный» дедлайн и Трамп должен был объявить о новых санкциях против России, а анонсировал встречу с Путиным на американской земле — в Анкоридже, штат Аляска — СМИ, эксперты и аналитики предупреждали, что это плохая идея. Однако закончилось все еще хуже, чем ожидалось, в том числе и для самих США и лично Трампа. Встреча, которая должна стать тестом и демонстрацией Путина силы, как об этом говорили американские чиновники, обернулась легализацией международного военного преступника и индульгенцией на продолжение войны и последующие убийства украинцев.

Все началось еще на аэродроме Анкориджа. Борт президента Air Force One приземлился гораздо раньше. Трамп ждал самолет Путина около 40 минут, чтобы для телевизионной картинки спуститься с ним по трапу синхронно. Однако сразу по прибытии российского борта телевизионщики запечатлели картинку, как американские военные на коленях устилают красную дорожку к трапу самолета Путина. Бывший офицер ВВС США Джейк Бро дописал на это в соцсети X, что «Америка упала, потому что Трамп буквально заставил солдат в форме, находящихся на активной службе, на коленях разворачивать красный ковер для геноцидного диктатора».

А на вопрос политической корреспондентки ABC News Рейчел Скотт к Путину прямо на аэродроме о том, когда он перестанет убивать гражданских в Украине, глава Кремля лишь злорадно улыбнулся.

Реклама

Трамп (к трапу его самолета красную дорожку полностью не застелили) встречал Путина аплодисментами, а их рукопожатие длилось около 10 секунд. За это время Путин успел сказать Трампу: «Я здесь, чтобы помочь тебе. Все, что им нужно, просто попросить». Несмотря на то, что в Анкоридж доставили лимузин Путина «Аурус», к месту проведения переговоров глава Кремля отправился вместе с Трампом на Cadillac One, который еще называют «Зверь». О чем они там говорили, не знает никто. Уже сидя рядом во время протокольной съемки до начала переговоров, ни Путин, ни Трамп, несмотря на многочисленные вопросы журналистов, не сказали ни слова. Глава Кремля только начал откровенно кривляться и насмешливо насмехаться, услышав вопрос об Украине.

Территориальные уступки: соглашения с Россией нет

Переговоры Трампа и Путина за закрытыми дверями, которые длились менее трех часов в формате «три на три» (хотя изначально заявлялось, что они должны были состояться тет-а-тет только с переводчиками), не продолжились рабочим обедом с участием американской и российской делегаций. Его упразднили. Совместная пресс-конференция (предполагалось, что она будет общей только в случае успешности переговоров) закончилась без вопроса от журналистов — прессе этого просто не позволили. Да и началась она заявлением Путина, что является нарушением протокола, ведь принимающая сторона — Трамп — должна говорить первой.

Вместо этого все услышали предание того, как именно Путин поздравил Трампа на аэродроме Анкориджа: «Здравствуйте, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас при хорошем здоровье и живом». Очевидно, это была апелляция к попытке покушения на Трампа в прошлом году во время предвыборной кампании. После этого глава Кремля прочитал историческую лекцию о США, Аляске и Второй мировой войне. О войне против Украины, которую Путин назвал «украинским кризисом», он говорил как о чем-то не очень важном. Хотя это было главной темой встречи на Аляске.

Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желания вникнуть в сущность и понять его истоки. Я неоднократно говорил, что для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности», — заявил Путин, добавив, что должны быть устранены все первопричины кризиса.

Реклама

Лекция Путина длилась около 9 минут. Зато выступление Трампа, которое было явно неподготовлено заранее, — всего несколько минут. Президент США сказал, что пока соглашения с Россией нет, потому что не удалось прийти к соглашению по нескольким важным вопросам. Трампу, очевидно, также было приятно слышать, как Путин, стоя рядом на пресс-конференции, льстил ему, говоря, что этой войны против Украины не было бы, если бы в 2020 году Трампа была избрана президентом США на второй срок. Как и то, что ЕС и Киев должны принять договоренности Вашингтона и Москвы за спиной Европы, «не будут тормозить ситуацию».

Ведь и сам Трамп, стоя рядом с Путиным, заявил, что все зависит от Зеленского и Европы, которым придется согласиться с тем, о чем говорили Марко и Стив. Речь идет, очевидно, о заявлениях госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, который уже четыре раза летал в Россию на встрече с Путиным относительно территориальных уступок, на которые должна пойти Украина. Впрочем, администрации Трампа, очевидно, взявшей курс на перезагрузку отношений с Россией любой ценой, надо наконец-то понять: ни одна договоренность об Украине без согласия самой Украины и Европы в более широком смысле не сработает.

Уступки Путину: Трамп легализует требования Кремля

По дороге к Аляске на борту Air Force One Трамп говорил журналистам, что мерилом успеха встречи с Путиным станет немедленное прекращение огня:

«Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду счастлив, если это не произойдет сегодня. Я здесь, чтобы остановить убийство».

Реклама

Именно администрация Трампа с марта этого года, когда американцы провели первые переговоры с украинской и российской делегациями в саудовской Джидде, настаивала на безусловном 30-дневном прекращении огня. Однако после более чем трехчасовой встречи с Путиным в Анкоридже Трамп изменил свое мнение. Теперь он настаивает на «мирном соглашении, которое положит конец войне». Неизвестно, что именно президент США понимает под мирным соглашением.

Но для Кремля это не просто «территориальные обмены», о которых в течение последней недели сказали почти все американские чиновники, намекая, что Украине придется на это согласиться. ТСН.ua уже неоднократно писал, что все свои требования Путин озвучил еще 14 июня 2024 года, за день до первого учредительного саммита мира в Швейцарии. С тех пор они не изменились:

вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия полностью не контролирует;

остановка мобилизации в Украине;

замораживание поставок западного оружия;

невступление Украины в НАТО;

ограничение численности ВСУ;

предоставление русскому языку какого-либо официального статуса;

отмена всех санкций против России и т.д.

Согласится ли на все это Трамп? Как он будет объяснять собственному электорату, например, необходимость выхода сил обороны Украины из Херсона и Запорожья? Или возвращение военной инфраструктуры НАТО в «границы» 1997 года? Ведь от этого Кремль тоже не отказался, потому что его аппетиты выходят далеко за пределы Украины. В интервью Fox News сразу после переговоров с Аляской Трамп повторил, что они с Путиным не достигли согласия относительно нескольких «важных пунктов», решение которых зависит от Украины.

«Есть один или два очень важных пункта, но я думаю, их можно решить. Это зависит от президента Зеленского. Я бы сказал, что европейские страны должны присоединиться. Но это зависит от президента Зеленского. Я думаю, что мы достаточно близки к сделке. Слушайте, Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут „нет“, — сказал Трамп, добавив, что в ближайшее время при его участии может быть организована встреча Зеленского и Путина.

Реклама

Но что будет, если Киев откажется соглашаться на невыгодное соглашение, которое легализует российскую оккупацию украинских территорий и будет предусматривать снятие с России санкций? Продолжат ли США продавать европейским странам НАТО оружие для нужд Сил обороны Украины? Или администрация просто самоустранится от попыток договориться с Путиным? После переговоров на Аляске сенатор-республиканец Линдси Грэм допустил завершение войны к Рождеству при условии проведения трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Однако и она не поможет без дополнительного существенного давления на Россию. К тому же на это вряд ли согласится Путин. Он будет требовать проведения в Украине выборов, ведь действующую украинскую власть считает «нелегитимной».

В совместном заявлении, согласованном в субботу, 16 августа, европейские лидеры подчеркнули, что Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО, не должно быть никаких ограничений для ВСУ, а принимать решения относительно своей территории будет Украина, поскольку международные границы не могут меняться силой. Европейские лидеры также приглашены в Овальный кабинет в понедельник, 18 августа, на встречу с Трампом вместе с Зеленским. Пока неизвестно, какие именно спорные пункты соглашения, которое президент США не согласовал с главой Кремля, будут обсуждаться. По информации CNN, во время телефонного разговора в субботу, 16 августа, сразу после Аляски, Трамп и европейские лидеры обсуждали возможность предоставления Украине гарантий безопасности по типу статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Но вне рамок Альянса, потому что это не нравится России.

«Любой долгий мир должен сопровождаться несгибаемыми гарантиями безопасности. Мы приветствуем готовность США внести свой вклад в этом отношении. Мы будем работать над этим с ними и всеми нашими партнерами из „коалиции решительных“, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Также важно будет извлечь все уроки из последних 30 лет, в том числе из сложившейся тенденции России не выполнять взятые на себя обязательства», — заявил в субботу, 16 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, анонсировав в ближайшее время встречу стран «коалиции решительных».