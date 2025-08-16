Саммит сыграл на руку Кремлю: какие две большие победы одержал Путин

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Саммит на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным закончился. Для Украины это могла быть тяжелая и сложная ночь. Впрочем, никакое соглашение не было заключено без Киева.

Какие можно сделать выводы о саммите, пишет CNN.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп расстроен и устал. Российский “фюрер” казался несгибаемым и даже прибегал к угрозам. Так, Путин предупреждал Киев и его европейских союзников не вмешиваться, "не будут создавать никаких препятствий", "провокаций" и "закулисных интриг" в текущий процесс, в который, по его мнению, он втянул Трампа.

CNN пишет, что звонок Трампа в Украину и союзников по НАТО, "возможно, и представлял собой определенную структуру, которую Путин считал "соглашением". Впрочем, выражение лица Трампа и его заявления говорили об обратном - "он не заключил никакого существенного соглашения, которое, по его мнению, сработает".

"Самые сложные части переговоров - те, которые остаются несогласованными в конце. Заявление Трампа о том, что некоторые "важные" вещи остались нерешенными, свидетельствует о незначительном движении в таких вопросах, как то, каких территории хочет Путин, и прекращении огня", - говорится в статье.

Победы для Кремля

В результате саммита на Аляске Трамп не заключил никакого соглашения. Впрочем, в конце концов, российский диктатор одержал две огромные победы. Во-первых, страстная встреча с красной дорожкой в США стала "необычной формой репутационной реабилитации военного преступника".

"Это было ужасное зрелище для многих украинцев. Ситуацию еще больше усугубило то, что глава Кремля назвал Украину "братской" страной, несмотря на убийства ее мирных жителей в течение трех с половиной лет", - отмечает CNN.

Во-вторых, российский "фюрер" выиграл время. Он получил еще большее время для продвижения своих войск по линии фронта в Украине.

"Непонятно, достаточно ли Трамп разъярен, чтобы в ближайшие дни могли быть введены вторичные санкции. Но Путин, похоже, не вел себя так, будто спешил, предлагая дальнейшие встречи и постоянную работу. Время имеет значение, поскольку летнее наступление Путина близко к тому, чтобы превратить постепенные достижения в американские стратегические".

Вместе с тем, отмечает CNN, для Украины все могло быть гораздо хуже. Впрочем, страна проснулась в мире, "который останется неизменным".

"Ужасным миром, но без внезапного сближения США и России или соглашения, которое нужно было бы проглотить", - подытожили в статье.

Напомним, после встречи "фюрер" Владимир Путин сделал несколько "мирных" заявлений , на которые западные политики реагируют скептически. В частности, министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в "очередной манипуляции и завуалированных угрозах".

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь отмечает, что встреча Трампа с диктатором не принесла никаких результатов. По его словам, "это была пустая болтовня , только пожимая плечами". Американский политик также раскритиковал президента за то, что он "назвал Владимира Путина своим замечательным другом".

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также считает, что Путин победил после встречи на Аляске. Между тем Трамп, говорит политик, "не проиграл, но Трамп ничего не получил, кроме встречи".