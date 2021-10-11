Саммит Украина-ЕС: в Брюсселе назвали основные вопросы для обсуждения и повестку дня мероприятия

Зеленский и Шарль Мишель после саммита проведут встречу.

Во вторник, 12 октября, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, на котором будут обсуждать имплементацию двустороннего Соглашения об ассоциации, борьбу с коронавирусом и вопросы безопасности.

Повестку дня саммита опубликовали на сайте Совета ЕС.

Так, согласно этому порядку дня, сегодня президент Европейского Совета Шарль Мишель в 17:45 посетит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Завтра, 12 октября, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Сначала в 8:30 утра Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, далее в 9:00 состоится рабочий завтрак, в 9:45 начнется пленарная сессия, в 11:25 — церемония подписания документов, а в 11:30 — пресс-конференция.

Отдельно, в 18:00 Шарль Мишель проведет встречу с Зеленским.

Как пишет "Укринформ", официальный представитель ЕС сообщил, что на саммите Украина и ЕС обсудят Соглашение об ассоциации. В этом контексте, по его словам, во время киевского саммита будут подписаны три важных соглашения: касательно общего авиационного пространства (соглашение "об открытом небе"), что создаст новые коммерческие возможности для авиакомпаний, в частности введет Украину в так называемый low cost-авиапространство, еще два соглашения касаются ассоциации Украины с европейскими программами Horizon Europe и Creative Europe. Обе должны способствовать развитию сотрудничества в научной сфере, обменам между учеными и исследователями, а также открытию новых перспектив для молодежи в получении качественного образования.

"Этот саммит даст важную возможность укрепить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с ЕС. У нас для этого есть солидная основа — соглашение об ассоциации от 2017 года и Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ), которая действует с 2016 года и позволила значительно увеличить объемы двусторонней торговли и украинского экспорта в ЕС. Это будет возможность подвести итог имплементации Соглашения об ассоциации — где мы находимся, и как двигаться дальше", — цитирует издание представителя Евросоюза.

Еще две ключевые темы, которые прозвучит во время саммита, по словам источника, — это координация усилий в борьбе с COVID-19 и безопасность, которая будет одной из центральных тем.

"Я ожидаю, что во время саммита лидеры подтвердят обязательства ЕС имплементировать и придерживаться политики непризнания (оккупации Крыма), включая применение ограничительных мер. И я думаю, что также будут дискуссии, что мы можем делать вместе для преодоления определенных гибридных угроз и дезинформации, с которым сталкиваются часто как Украина, так и ЕС", — подчеркнул европейский представитель.

Напомним, президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которые будут представлять европейскую сторону на саммите, прибудут в Киев уже в понедельник, 11 октября.

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