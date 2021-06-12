Саммит в Великобритании: королева Елизавета встретилась с лидерами "Большой семерки"

Официальные встречи совпали с праздничными торжествами.

В Великобритании состоялся саммит G7. Лидеры этих стран обсудили вопросы безопасности, инфраструктурные проекты, реформу Всемирной организации здравоохранения и борьбу с пандемией.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Встреча лидеров "Большой семерки" совпала с официальным празднованием официального дня рождения королевы.

День рождения королевы по традиции празднуют дважды. В кругу семьи — 21 апреля — собственно в день рождения ее величества и официально — во вторую субботу июня. Второе празднования — торжественное с военными маршами, салютом и авиашоу.



В этом году Елизавете второй исполнилось 95. И это первый ее день рождения за последние 73 года, который она отмечает без своего мужа принца Филиппа. Он умер два месяца назад — поэтому в апреле Елизавета была в трауре. А вот официальный день рождения ее величества совпал с саммитом "Большой семерки".



Елизавета вторая в сопровождении семьи посетила Эдем — ботанический сад, где проходили встречи лидеров "Большой семерки". Это место выбрали не случайно — ведь среди вопросов повестки дня саммита — противодействие климатическим изменениям и их последствия. В Эдеме Елизавету поздравили праздничным тортом. Резать угощение королева решила, соблюдая монаршие традиции— церемониальной саблей.

Вопросы безопасности и взаимодействия с Россией и предстоящая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным — то, о чем говорили лидеры "Большой семерки".

По итогам саммита лидеры большой семерки также подписали декларацию о предотвращении новым пандемии, в планах, в частности, реформировать Всемирную организацию здравоохранения. А королева по случаю своего дня рождения посвятила в рыцари разработчиков вакцины АстраЗенека.

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Напомним, что американский президент Джо Байден после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным планирует провести отдельную пресс-конференцию.

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