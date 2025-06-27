Самодельная петарда взорвалась у 17-летнего студента в руках: почему ему грозит тюрьма

Вещественные доказательства / © Полиция Львовской области

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Во Львовской области 17-летний парень получил тяжелые травмы, пытаясь изготовить петарду. Самодельное взрывное устройство сдетонировало прямо у него в руках — юноша потерял части двух пальцев, получил ранения глаза и лица.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Инцидент произошел вечером 26 июня. Пострадавший — студент второго курса одного из профессиональных колледжей — находился в собственном гараже, где пытался собрать петарду с использованием химических веществ. В процессе изготовления произошел взрыв.

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Медики, прибывшие на вызов, диагностировали у подростка проникающее ранение глаза, множественные травмы лица и рук, а также частичную ампутацию двух пальцев. Его госпитализировали.

При осмотре гаража полицейские изъяли химические вещества, колбы, сосуды и другие элементы, которые юноша применял для изготовления самодельного устройства.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.263-1 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление взрывчатых веществ или устройств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, на Львовщине патрульные сбили несовершеннолетнего. Пешеход выжил, но попал в больницу.

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