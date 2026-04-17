"Самое бессмысленное" задание на НМТ: учительница раскритиковала тесты по украинскому языку
Пока одни учителя называют это абсурдом, другие призывают привыкать к правильному украинскому языку.
Учительница украинского языка по имени Ольга назвала задание на ударения в национальном мультипредметном тесте (НМТ) «самым нелепым» этапом тестирования. Видео с критикой слова «йогурт» вызвало оживленную дискуссию среди педагогов.
Об этом говорится в видеоролике в TikTok-аккаунте учительницы.
Ольга считает задание с ударениями НМТ нецелесообразным и таким, что больше запутывает учеников, чем проверяет их знания.
Учительница опубликовала видео, где привела пример слова «йогурт». По нормам словарей ударение в нем падает на второй слог.
«Где вы когда-нибудь слышали, чтобы люди говорили слово йогУрт?" — отметила педагог.
Хотя Ольга предполагала, что ее мнение вызовет критику среди коллег, в комментариях многие пользователи ее поддержали.
«Я учительница украинского языка с очень большим стажем работы и полностью вас поддерживаю», — написала пользовательница @npidpala.
«Поддерживаю. А кто-то говорит пиалА?» — добавила @mazuryk.larysa.
Другие комментаторы также выразили согласие:
«Полностью согласна».
«фОльга. Ага».
«Поддерживаю, коллега».
«Ваша правда».
«Я учитель укр. языка — полностью поддерживаю!»
К обсуждению присоединились и выпускники.
«Я, с тех пор, как сдала, то специально только так и говорю. Хоть где-то оно должно пригодиться», — отметила недавняя выпускница @лариса.
В то же время стоит уточнить, что нормативно на украинском языке правильно употреблять форму «складати іспити/тести», а не «сдавать».
Несмотря на значительную поддержку, звучали и альтернативные мнения.
«Относительно НМТ — вы правы. Но Я говорю йогУрт и фОльга. Да, не говорят так, но мы должны научиться и привыкнуть к нашим словам. На это нужно время. Даже учителям и учительницам», — отметила @Твоя нескучная учительница.
К слову, в прошлом году украинская преподавательница Андриана Паук провела эксперимент, в котором носители английского языка из США и Великобритании сдали НМТ. Несмотря на высшее образование и опыт преподавания, они набрали лишь 157 и 153 балла соответственно. По словам Паук, результаты доказывают некомпетентность теста: тексты понятны, но вопросы сформулированы так, чтобы запутать, а не проверить знания.