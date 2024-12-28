Самое массовое пение колядки: в Украине установлен новый мировой рекорд

Представители Книги мировых рекордов официально зафиксировали достижение, в котором принимали участие более 1300 человек.

Мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки установили в Черновцах в субботу, 28 декабря. В установлении рекорда приняли участие более 1300 человек.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец" со ссылкой на информационно-просветительский отдел Черновицко-Буковинской Епархии ПЦУ.

В установлении рекорда приняло участие 1356 человек. Фото: Черновицко-Буковинская епархия ПЦУ

По благословению преосвященного Епископа Феогноста, в Черновицком областном музее народной архитектуры и быта 1356 участников одновременно спели колядку "На різдвяні свята всі ся радуймо".

Мероприятие было проведено в Черновицком областном музее народной архитектуры и быта Фото: Черновицко-Буковинская епархия ВЦУ

Представители Книги мировых рекордов официально зафиксировали достижения. В подтверждение мирового рекорда участникам и организаторам вручили соответствующий сертификат.

Участники и организаторы рекорда получили сертификаты, подтверждающие достижение. Фото: Черновицко-Буковинская епархия ВЦУ

"Эта мера стала не только значимым событием для Черновцов, но и символом единства и рождественской радости", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы, двое суток бежавшие на месте без сна и отдыха, установили сразу два мировых рекорда. Один из рекордсменов по кличке Бродяга мечтает стать лучшим ультрамарафонцем планеты.

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