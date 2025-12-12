Самое медленное наступление за 100 лет: WSJ развенчал миф о "неизбежной победе" Путина

Российские военные / Иллюстративный фото / © Associated Press

Дональд Трамп утверждает, что Владимиру Зеленскому следует согласиться на мирное соглашение, потому что он "проигрывает войну". Однако офицеры на передовой и западные эксперты видят совсем другую картину. Несмотря на огромные ресурсы, российская "машина войны" буксует так, как ни одна другая армия за последние 100 лет.

О реальном положении дел на фронте пишет The Wall Street Journal.

"Потрясающее отсутствие скорости"

Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) провел исторические параллели, разрушающие миф о непобедимости РФ. По его словам, темпы российского наступления являются более медленными, чем практически в любой крупной военной кампании прошлого века.

"Это потрясающее отсутствие скорости... Я просто не вижу сейчас на поле боя доказательств стратегических изменений в войне", — говорит Джонс.

Для сравнения он приводит два исторических примера:

Первая мировая война. Россияне продвигаются медленнее, чем войска во время знаменитой Битвы на Сомме (1916 год), известной своим позиционным тупиком. Вторая мировая война. За почти четыре года (столько же длится нынешняя война) Советский Союз успел отразить немецкое вторжение, пройти пол-Европы и захватить Берлин. Современная Россия за это время до сих пор не смогла полностью захватить даже Донецкую область, которая была ее целью еще с 2014 года.

Ложь на картах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтверждает, что Кремль пытается компенсировать отсутствие реальных успехов информационным шумом.

"Объем российской лжи значительно превышает фактические темпы продвижения российских войск. Враг использует дезинформацию и фейковые карты", — заявил генерал.

Офицеры на местах также опровергают заявления о "прорывах". Майор Олег Глушко из Отдельной президентской бригады рассказывает, как это выглядит в реальности:

«Иногда им удается поднять свои флаги и заявить, что позиция взята, но потом мы производим зачистку, снимаем символику, и позиция остается под нашим контролем».

Цена "успехов"

Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская называет российские успехи "маржинальными" (незначительными, которые не меняют общей картины — ред.). Однако аналитики признают: война перешла в фазу истощения.

Россия использует свое преимущество в живой силе, посылает малые группы пехоты в так называемые "мясные штурмы". Украинские защитники их уничтожают, но из-за огромного количества захватчиков некоторым группам иногда удается просочиться.

"Мы видим на поле боя продвижение, но это продвижение с огромными потерями", — констатируют в НАТО.

Эксперты подводят итоги: тактические успехи РФ достигаются ценой, которая делает стратегическую победу Москвы все более призрачной.

Напомним, в ВСУ рассказали, что заявления россиян о полном захвате Северска Донецкой области не отвечают действительности, за город продолжаются бои. У украинских военных там усложнена логистика, еду и боеприпасы бойцам доставляют дронами и наземными роботизированными комплексами.