"Самое удивительное видео дня": в затопленной Керчи за Аксеновым по лужам плыли кролем трое мужчин

В Керчи в результате непогоды без света остались больница и центр города, объявлена частичная эвакуация.

В оккупированном Россией Крыму выпало 1,5 месячной нормы осадков и затопило Керчь. Оценить масштабы ситуации в городе решил сам так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов — делать это ему из-за наводнения пришлось на лодке. И пока Аксенов оценивал масштабы наводнения, за его лодкой кролем плыли вероятно три МЧСника.

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Об этом сообщают российские СМИ и публикуют соответствующее видео.

Предполагают, что пловцы — это его охранники, которым не хватило места в лодке. Однако пресс-секретарь Аксенова Анна Ченская это опровергла — изданию "Подъём" она сказала, что не знает, кто эти люди, плывущие за лодкой.

"Я без понятия, кто это. Мне неизвестно", — заявила она.

В Крыму выпало 1,5 месячной нормы осадков и затопило Керчь. Осмотреть ситуацию прилетел глава Крыма Сергей Аксёнов. Пока он осматривал на лодке затопленный город, за ним кролем плыла три МЧСники.



Самое странное сопровождение

pic.twitter.com/0OEhFcllMa — #MDK (@mudakoff) June 17, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе град и сильный ливень затопили ТЦ и железнодорожный вокзал.

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