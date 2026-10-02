Самого диагноза будет мало: в Раде готовят новые условия для отсрочки

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №16118, призванный расширить перечень оснований для получения отсрочки от мобилизации и увольнения с военной службы во время военного положения. Документ касается случаев, когда военнообязанный или военнослужащий занимается пожилыми родителями или членами семьи второй степени родства, утратившими способность к самообслуживанию.

Однако авторы инициативы подчеркивают: сами по себе преклонный возраст, наличие хронических заболеваний или установленная инвалидность не будут давать автоматическое право на отсрочку, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Ключевые условия законопроекта №16118

Реальная потеря способности к самообслуживанию

Норма ориентирована на случаи, когда человек из-за заболеваний, когнитивных расстройств или других нарушений не может самостоятельно передвигаться, питаться, принимать лекарства или соблюдать личную гигиену. Если у родственника несколько диагнозов, но может обеспечивать свои базовые потребности сам — отсрочку предоставлять не будут.

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Обязательное медицинское подтверждение

Потребность в постоянном постороннем уходе придется доказывать документально. Для этого потребуется официальное заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) или решение специальной экспертной команды по оценке повседневного функционирования.

Отсутствие других трудоспособных родственников

Воспользоваться этим основанием можно только при условии, что в семье нет других членов первой степени родства, способных осуществлять уход. Исключают случаи, когда такие родственники сами нуждаются в опеке или уже ухаживают за другими больными членами семьи.

Право на увольнение для военнослужащих

Аналогичные изменения предлагается внести и в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Если законопроект будет принят, бойцы ВСУ будут иметь право на увольнение с военной службы во время военного положения при аналогичных условиях — в случае необходимости постоянного ухода за родителями или родственниками второй степени родства при отсутствии других смотрителей.

Пока документ №16118 остается лишь законопроектом и находится на рассмотрении Верховной Рады. Предложенные нормы вступают в силу только в случае успешного голосования и подписания Президентом.

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Отсрочка в Украине 2026 — последние новости

Ранее адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие нарушения и изменения в жизненных обстоятельствах военнообязанных приводят к автоматической отмене отсрочки от мобилизации в системе «Резерв+».

Напомним, с 1 октября военнообязанные смогут продлевать отсрочку от мобилизации через ЦНАП по новым правилам. Это касается тех, у кого срок действия документа истекает.

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