Самолет – это не проблема, жаль пилота: эксперт объяснил, что на самом деле потеряла Украину от падения F-16

Эксперт Константин Криволап отметил, что железа сейчас куча, его заменяют на самолеты F-35, поэтому истребитель сейчас не является проблемой.

Не проблема заменить самолеты F-16. Однако, к сожалению, погиб один из лучших пилотов Алексей Месь.

Об этом рассказал эксперт по авиации Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

"Где-то 4600 самолетов F-16 произведено. Случаев с авиатрощами и убытками было около 600, а летает около 2300 самолетов. Об этом заявил директор компании Lockheed, когда праздновали 50-летие первого полета F-16. То есть железо это не проблема", — отметил он.

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Эксперт рассказал, что железа сейчас куча, его заменяют самолетами F-35. Поэтому истребитель сейчас не проблема.

"О чем я сожалею и выражаю свои соболезнования, это гибель Алексея Меся. Это был один из лучших пилотов. Это трагедия, а самолет это только железо", – подытожил Константин Криволап.

Напомним, 30-летний Алексей Месь на псевдо Moonfish стал одним из первых украинских летчиков, кто овладел F-16. Погиб, защищая небо от российских ракет и дронов во время массированной атаки 26 августа.

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