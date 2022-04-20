Самолет и вертолет: украинские военные уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов

19 апреля противовоздушной обороной поражено девять воздушных целей оккупантов.
Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины охраняет воздушное пространство.
Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.
Все больше враждебных воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения.
Так, 19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов:
- 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 5 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатую ракету.
"Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает выполнять специальные задания, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оккупанті "согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать".
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