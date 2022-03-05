Самолет кафиров сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

Самолет кафиров сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

Бойцы бригады расчищают завалы.

В Харькове вражеские самолеты сбросили бомбы на военный городок. В результате погибли четыре военных НГУ.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.

Вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 5 марта 2022 года.

Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые.

Бойцы бригады расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!". – отметили в объединении НГУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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