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Самолет кафиров сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

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Самолет кафиров сбросил бомбы на военный городок в Харькове: есть погибшие

Фото: Военная часть 3011 Национальной гвардии Украины

Бойцы бригады расчищают завалы.

В Харькове вражеские самолеты сбросили бомбы на военный городок. В результате погибли четыре военных НГУ.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии.

Вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 5 марта 2022 года.

Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые.

Бойцы бригады расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!". – отметили в объединении НГУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

  • личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
  • танков ‒ 251 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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