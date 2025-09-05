- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 314
- Время на прочтение
- 1 мин
Самолет, летевший в Словакию, совершил аварийную посадку на Львовщине
Во время приземления летательный аппарат не получил повреждений и не загорелся.
В Дрогобычском районе Львовской области совершил экстренную посадку легкомоторный самолет Су-31.
Видео приземления в поле возле населенного пункта опубликовали местные Telegram-каналы.
Очевидцы увидели самолет, который заходил на посадку вблизи села Волоща.
Во время приземления летательный аппарат не получил повреждений и не загорелся. Пилот в результате инцидента не пострадал.
Местные паблики со ссылкой на спасателей ГСЧС сообщили, что управлял самолетом 31-летний австралиец. Он вылетел из Львова и направлялся в Словакию.
Причиной вынужденной посадки стала неисправность двигателя. Специалисты выясняют причины ее возникновения.
В результате ЧП никто не пострадал.
Известно, что одноместные спортивно-пилотажные самолеты Су-31 широко используются для спортивных и учебных полетов. Этот аппарат является усовершенствованной моделью самолета Су-26.
Напомним, недавно на Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Запорожья в Солотвино.