Украина
314
1 мин

Самолет, летевший в Словакию, совершил аварийную посадку на Львовщине

Во время приземления летательный аппарат не получил повреждений и не загорелся.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Самолет Су-31

Самолет Су-31 / © Суспільне

В Дрогобычском районе Львовской области совершил экстренную посадку легкомоторный самолет Су-31.

Видео приземления в поле возле населенного пункта опубликовали местные Telegram-каналы.

Очевидцы увидели самолет, который заходил на посадку вблизи села Волоща.

Во время приземления летательный аппарат не получил повреждений и не загорелся. Пилот в результате инцидента не пострадал.

Местные паблики со ссылкой на спасателей ГСЧС сообщили, что управлял самолетом 31-летний австралиец. Он вылетел из Львова и направлялся в Словакию.

Причиной вынужденной посадки стала неисправность двигателя. Специалисты выясняют причины ее возникновения.

В результате ЧП никто не пострадал.

Известно, что одноместные спортивно-пилотажные самолеты Су-31 широко используются для спортивных и учебных полетов. Этот аппарат является усовершенствованной моделью самолета Су-26.

Напомним, недавно на Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Запорожья в Солотвино.

314
