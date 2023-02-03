Самолет "Мрия" появится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator: будет собирать деньги на восстановление (видео)

Государственное предприятие "Антонов" и корпорация Microsoft заключили лицензионный договор на право использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета "Антонов", говорится в сообщении. В игре самый большой в мире транспортный самолет возрожден в виде, максимально приближенном к оригиналу.

"Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета, до 27 февраля. Наше желание – сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "АНТОНОВ", которое будет отстраивать этот мощный самолет", – сказал глава программы Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов уже протестировал новую игру и отметил высокий профессионализм команды, работавшей над разработкой этого продукта. Он записал приветственную речь к пользователям продукта.

Скриншот из видео Giuseppe's Gaming

Уничтожение АН-225 "Мрия" в Гостомеле

Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" российская армия уничтожила в феврале 2022 года, когда бомбила аэропорт в Гостомеле Киевской области. В "Укроборонпроме" тогда сообщили, что Украина приложит все усилия, чтобы за строительство нового самолета заплатило государство-агрессор.

В настоящее время ГП "АНТОНОВ" выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет производиться после окончания войны.

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