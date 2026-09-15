Самолет Зеленского дважды атаковали дроны РФ — президент раскрыл новые детали полетов через Молдову

Дроны преследовали самолет Зеленского дважды / © Associated Press

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Россия в последние недели дважды пыталась атаковать самолет президента Украины Владимира Зеленского, когда он находился на борту.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью CBS News.

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По словам Зеленского, оба инцидента произошли во время полетов через Молдову.

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«В Молдове был мой президентский самолет и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое», — сказал президент.

Что известно о двух инцидентах

Один из случаев произошел 9 сентября, когда Зеленский отправлялся в Осло на встречу с премьер-министром Норвегии. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что беспилотник «почти попал» в самолет украинского президента в воздушном пространстве Молдовы.

В то же время о втором инциденте ранее публично не сообщали. Зеленский рассказал CBS News, что через несколько дней, когда возвращался в Украину через Кишинев, один или два дрона также вошли в воздушное пространство Молдовы.

Украинские чиновники после этого сообщали, что все члены президентской делегации остались невредимыми. На тот момент не было понятно, был ли инцидент умышленным.

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Зеленский заявил, что считает эти случаи частью российской стратегии устрашения его и других иностранных лидеров.

Атака на поезд с иностранной делегацией

Президент также рассказал CBS News о другом инциденте, произошедшем 13 сентября. Российский беспилотник попал в пассажирский поезд, по которому ехали иностранные представители, следовавшие с визитом в Украину.

Среди пассажиров были высокопоставленные европейские чиновники и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Из-за атаки делегации пришлось эвакуироваться недалеко от польской границы.

Зеленский предположил, что российская сторона могла знать о присутствии американцев и европейцев в поезде.

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«Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, они знали. Именно поэтому европейцы, американцы, большая делегация были в этом поезде, и они атаковали», — сказал он.

В CBS News отметили, что в последние месяцы неизвестные беспилотники, связанные с Россией, все чаще входят в воздушное пространство европейских стран.

15 сентября истребители НАТО впервые сбили беспилотника в воздушном пространстве Литвы, сообщило Associated Press со ссылкой на литовских военных.

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