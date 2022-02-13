Самолету SkyUp запретили влетать в воздушное пространство Украины: подробности

На борту самолета было 175 пассажиров.
Самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.
Об этом сообщили в компании SkyUp.
12 февраля самолет летел из Мадейры в Борисполь, однако он был вынужден совершить посадку в Кишиневе.
Лизингодатель, резидент Ирландии, сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.
На борту самолета было 175 пассажиров. Авиакомпания вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров домой.
Напомним, Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.
Читайте также:
- Литва готова сделать для Украины больше – премьер-министр
- В Кремле отреагировали на разговор Путина и Байдена: подробности
- Макрон обсудил связанные с Украиной темы с Шольцем и Зеленским: детали