Самолету SkyUp запретили влетать в воздушное пространство Украины: подробности

На борту самолета было 175 пассажиров.

Самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.

Об этом сообщили в компании SkyUp.

12 февраля самолет летел из Мадейры в Борисполь, однако он был вынужден совершить посадку в Кишиневе.

Лизингодатель, резидент Ирландии, сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.

На борту самолета было 175 пассажиров. Авиакомпания вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров домой.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.

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