Самолеты, пилоты и базы: Умеров обсудил F-16 с министром обороны Нидерландов — что известно

Стороны обсудили возможные пути участия Нидерландов в закупках оружия для наших военных нужд и рассмотрели варианты сотрудничества в сфере оборонного производства в Украине.

Истребители F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий – таковы темы переговоров с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен во время ее визита в Украину 10 июня.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"У украинских производителей вооружения есть много возможностей — призвал финансировать производство оружия именно в Украине", — сообщил министр.

Особое внимание, по его словам, стороны уделили инициативе F-16.

Коалиция F-16 является одной из самых эффективных, и мы благодарны Нидерландам за солидерство в ней. Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее. Проинформировали нидерландскую делегацию о текущей ситуации на фронте и военных нуждах Украины. Нидерланды. одним из лидеров чешской инициативы по закупке для украинской армии снарядов калибра 155 мм", — рассказал Умеров.

Напомним, ранее глава Минобороны сообщил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро". По словам Умерова, Украина нуждается столько в самолетах, сколько "мы можем получить".

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