Самолеты-разведчики и истребители: Россия провела обучение в аннексированном Крыму

В частности, военные тренировались отражать атаки летательных аппаратов.
Российская Федерация провела военные учения на территории аннексированного Крыма.
Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.
Российские военные тренировались отражать атаки летательных аппаратов, а также обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в частности, на сверхмалых высотах.
"Для проведения проверки и готовности очередных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С проведена тренировка по зонам ответственности", — говорится в сообщении.
К учениям привлекли зенитные ракетные самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 Триумф и Панцир-С.
Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.
Читайте также:
- В РФ назвали условие, при котором диалог с США по "гарантиям безопасности" может ограничиться одной встречей
- "Как только россияне окажутся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти": Блинкен о ситуации в Казахстане и Украине
- В Белом доме готовят санкции против финансовой системы России — Bloomberg