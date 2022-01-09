Самолеты-разведчики и истребители: Россия провела обучение в аннексированном Крыму

Самолеты-разведчики и истребители: Россия провела обучение в аннексированном Крыму

В частности, военные тренировались отражать атаки летательных аппаратов.

Российская Федерация провела военные учения на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.

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Российские военные тренировались отражать атаки летательных аппаратов, а также обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в частности, на сверхмалых высотах.

"Для проведения проверки и готовности очередных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С проведена тренировка по зонам ответственности", — говорится в сообщении.

К учениям привлекли зенитные ракетные самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 Триумф и Панцир-С.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составлена на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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