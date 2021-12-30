Самолеты-разведчики НАТО совершили полеты возле оккупированных Крыма и Донбасса

Мониторинговую миссию выполняли три воздушных судна.

В четверг, 30 декабря, три стратегических разведчика НАТО работали над акваторией Черного моря и недалеко от восточных областей Украины.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Как свидетельствует мониторинг, в 6 утра с авиабазы Хайна на острове Кипр взлетел американский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Через два часа он появился в небе над акваторией Черного моря, вблизи оккупированного Крыма.

Думская

Впоследствии на смену ему пришел британский разведчик Boeing RC-135E, продолжавший разведывательный полет после наступления темноты.

Третий разведчик появился вблизи временно оккупированных территорий Донбасса. В течение нескольких часов американский самолет Boeing E-8C "висит" в треугольнике Харьков – Днепр – Донецк.

Напомним, ранее два самолета-разведчика ВВС США пролетели над Украиной недалеко от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками. Они следили за маневрами вооруженных сил РФ.

Ранее в России заговорили о "защите своих граждан за границей" с применением армии. Вицеспикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сказал, что одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за границей, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.

Следует отметить, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия завезла в временно оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы создать плацдарм для влияния в регионе.

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