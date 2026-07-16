Самолеты снова взлетят? Украина утвердила план возобновления работы аэропортов

В Украине подготовили план возобновления работы аэропортов

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Министерство развития общин и территорий Украины утвердило Стратегию развития авиационной отрасли. Принятый документ определяет пошаговый план возобновления работы украинских аэропортов после открытия воздушного пространства и комплекс безопасности полетов.

Об этом во время мероприятия ASAP.Talks сообщил заместитель министра развития общин Сергей Деркач.

В Украине подготовили план возобновления работы аэропортов

«Отрабатывали план, как запускаем аэропорты, обеспечиваем безопасность, создаем украинскую авиакомпанию», — отметил Деркач.

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В профильном министерстве добавили, что уже сейчас ведут активное сотрудничество с бизнесом. Главная цель этой работы — подготовить страну к оперативному восстановлению как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

Кроме авиационного направления, в Минразвития наметили приоритеты в развитии железнодорожной инфраструктуры. Сейчас продолжается активное строительство евроколеи на участках Ужгород-Чоп и Львов-граница с Польшей.

После реализации этого проекта европейские поезда смогут въезжать в Украину, а украинские перевозчики смогут работать с рынками ЕС.

Подоляк об «аэропортовом перемирии»

Напомним, идея заключить с Россией «аэропортовое перемирие» по прекращению атак на гражданские аэродромы является перспективным шагом для привлечения Европы к мирному процессу и создания дополнительного переговорного трека.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, поддержав соответствующую инициативу министра иностранных дел Андрея Сибиги.

По словам Подоляка, замысел базируется на зеркальном подходе Владимира Зеленского: если РФ не атакует украинские аэропорты, Украина не наносит ударов по ее ключевым аэропортам, иначе у агрессора не останется безопасной авиационной инфраструктуры. Такое предложение можно выгодно презентовать и для РФ, ведь оно позволит избежать проблем с российскими объектами.

В то же время чиновник отметил технический нюанс: реализация перемирия требует полного отсутствия российских ракет и дронов в воздухе, поскольку без этого ни одна авиакомпания или страховая фирма не рискнет совершать перелеты.

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