Самолеты Украины в небе над Крымом: Братчук заинтриговал грядущими событиями на полуострове

Крым, Крымский мост / © Associated Press

Сегодня идет активизация атак на объекты РФ в оккупированном Крыму. Вскоре в небе над полуостровом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«Крым не исчез из повестки дня»

По словам Братчука, активизация фактически является частью ответа на так называемое летнее наступление россиян.

«Действительно, мы говорим о том, что сегодня Силы обороны Украины продолжают активную работу в Крыму. Это наземные, воздушные и морские операции. Происходит уничтожение объектов противовоздушной обороны РФ, уничтожение морских объектов и поражение наземных объектов, в частности железнодорожных. Ведь российская железная дорога сегодня остается ключевой логистической артерией для армии окупантов», — рассказал Братчук.

Братчук акцентировал, что Силы обороны Украины активно работают по российским военным объектам в Крыму. Эта активность также имеет целью истощить противовоздушную оборону противника.

«Этот этап длится уже достаточно долго. Такими действиями наши подразделения ВСУ прокладывают маршруты для других средств огневого поражения. Я не буду сейчас говорить за ракеты Фламинго и Нептун, но путь прокладывается. Поэтому, я думаю, что вскоре, конечно, не завтра и послезавтра, но со временем, в небе над Крымом могут появиться украинские самолеты, которые будут наносить удары по наземным целям», — заключил он.

Ранее речь шла о том, способна ли ракета «Фламинго» уничтожить Крымский мост.

Так, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что «Фламинго» вполне по силам разрушить пресловутый незаконно построенный РФ мост в Крыму. В то же время для такой задачи у Украины есть и другие «интересные решения». Главное предназначение ракеты состоит в поражении наземных и подземных целей на большой дальности от места запуска. А это позволяет выполнять конкретные стратегические задачи.