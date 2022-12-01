Самому младшему – 19 лет: кого удалось освободить из российского плена (фото)

Сегодня, 1 декабря, Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 50 украинских защитников. Среди них – защитники Мариуполя и заключенные Еленовки.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, кого именно удалось освободить.

Так, самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему — 59.

Домой возвращаются защитники из ВСУ, Теробороны, Военно-Морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

Новый обмен пленными: домой вернулись 50 защитников (18 фото)

В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали". Большинство освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые — с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Как пишет ВВС-Украина, коллаборант и так называемый "председатель" "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что украинских военных обменяли на 50 российских оккупантов. Среди них 12 боевиков так называемой "ДНР" и 8 – "ЛНР".

Ранее в американском Институте изучения войны заметили, что РФ чаще производит обмены военнопленными.

По состоянию на 27 ноября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 – гражданских. Только за последнюю неделю ноября удалось вернуть домой почти 100 украинцев.

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