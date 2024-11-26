"Самоочищение" университетов: отчислено более 23 тысяч "студентов", которые избегали мобилизации

За период с апреля по август 2024 года украинские высшие учебные заведения избавились от 23448 студентов мужского пола призывного возраста. Эти "студенты" либо завалили сессию, либо вообще не посещали занятия. В то же время, целый ряд университетов потерял лицензии на осуществление образовательной деятельности по решению Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

"Один из важнейших приоритетов команды МОН – это развитие нашей системы высшего образования и повышение ее конкурентоспособности в Европе. К сожалению, эти усилия часто сталкиваются с вызовами, которые не только не способствуют развитию, но и меняют наши приоритеты на борьбу с полной профанацией высшего образования", – отметил Винницкий.

Он добавил, что Украина не может себе позволить, чтобы высшее образование "использовалось не по назначению", когда целью поступления в университет не является приобретение соответствующих профессиональных компетентностей.

"Сегодня, вместе с Русланом Гураком [председателем Государственной службы качества образования (ГСКО) – ред.] обсудили результаты комплекса мероприятий, которые недавно провела ГСКО по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста. Есть обнадеживающие результаты", — отметил замминистра.

Он уточнил, что большинство студентов-мужчин в возрасте 30+, которых в этом году отчислили из вузов, потеряли свои места по решениям внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов. Но 5805 соискателей высшего образования были отчислены непосредственно по результатам проверок ГСКО.

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"Наверное, отчисления студентов не следует считать положительным явлением для системы. Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений", – подчеркнул Винницкий.

Он уточнил, что были отчислены именно те "студенты", которые на самом деле не планировали учиться, а намеревались "использовать этот статус для избегания других обязанностей".

"То, что их уже нет в системе высшего образования, – признак того, что система самоочищается", – считает чиновник.

Он также добавил, что по представлению ГСКО правоохранительные органы уже открыли 8 уголовных производств в отношении недобросовестных особ среди преподавательского состава и администрации вузов, но общее количество таких дел, к сожалению, больше.

"Факт открытия уголовных дел – это четкий сигнал: коррупции в высшем образовании Украины нет места. Поэтому МОН лишил целый ряд высших учебных заведений их лицензий на осуществление образовательной деятельности. География случаев очень широка: от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Мы продолжаем борьбу с недобросовестными дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия. Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет", — заявил Михаил Винницкий.

Напомним, Винницкий предлагает повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены. Министерство образования и науки предлагает создать систему софинансирования образовательного процесса.

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