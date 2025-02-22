Самостоятельно лечила ребенка от COVID-19: на Ивано-Франковщине мать осудили из-за смерти дочери

Суд Ивано-Франковской области признал виновной 39-летнюю женщину, которая злобно не выполнила родительские обязанности, повлекшие смерть ее 16-месячной дочери.

Об этом говорится в обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений приговоре.

Трагедия произошла в марте 2024 года. 39-летняя мать многодетной семьи позволила 16-месячной дочери поехать с несовершеннолетней сестрой к родственникам, где девочка простудилась. Болезнь быстро прогрессировала, появились высокая температура, кашель и диарея.

Медики рекомендовали госпитализацию, однако женщина отказалась, решив лечить ребенка дома. Несмотря на то, что ребенок имел хронические заболевания, а именно белково-энергетическую недостаточность и анемию, его состояние быстро ухудшилось, и он умер 12 марта от осложнений COVID-19.

Обвиняемая в злостном невыполнении родительских обязанностей, искренне раскаялась во время судебного заседания. Она признала свою вину и обратилась в суд с просьбой не наказывать ее строго, подчеркивая, что на содержании имеет четырех малолетних детей. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие при назначении наказания.

Суд назначил женщине испытательный срок сроком на 1 год.

Читайте также: