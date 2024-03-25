Самостоятельно прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля: ситуации, когда нужно явиться в военкомат

Военнообязанные призывники и резервисты должны самостоятельно прийти в ТЦК в нескольких случаях.

Пока законопроект о мобилизации не принят и новые правила не вступили в силу, в Украине действуют действующие положения по военному учету, утвержденному Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности. Согласно ему существуют основания, по которым мужчины должны приходить в ТЦК без повестки самостоятельно.

Об этом говорится в материале NV.

Кроме получения разрешения на изменение места жительства в другой административной единице Украины, самостоятельно прийти в ТЦК нужно в следующих случаях:

для снятия с военного учета в случае выезда за границу сроком более трех месяцев;

в срок 7 дней для взятия на военный учет по прибытии на новое место жительства;

в семидневный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

для уведомления о потере военно-учетного документа;

для сверки личных данных с учетными данными ТЦК (не реже одного раза в пять лет);

для ежегодной подачи (до 1 октября) в ТЦК документов, подтверждающих право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Без повестки в ТЦК: кто должен появиться военнообязанные, призывники и резервисты.

Напомним, Верховная Рада уже поддержала законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении. В конце февраля 2024 года народные избранники приступили к рассмотрению текста документа ко второму чтению. В некоторых положениях проекта закона о мобилизации говорится и о правилах ведения военного учета и оповещения населения. Второе чтение законопроекта с внесенными изменениями нардепы могут провести до конца марта.

Накануне Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВР не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов и некоторых чиновников.

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