Самостоятельно уже не дышала: во Львове спасли девочку с критическим пороком сердца

Младенца госпитализировали с диагнозом, который встречают только у 3% детей.

Кардиохирурги Больницы Святого Николая во Львове спасли младенца с критическим аортальным стенозом. Девочку доставила скорая, она самостоятельно уже не дышала. Ее спасли, проведя операцию Росс-Конно – одно из самых сложных вмешательств на сердце у младенцев.

Таких операций в городе еще не делали, сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Мама пациентки Марички как раз готовилась к выписке из роддома в Мукачево. Но на третьи сутки врачи услышали шум в сердце ребенка. Ее положили в реанимацию, а затем отправили во львовскую больницу.

Обследовав ребенка, врачи обнаружили у него фракцию выброса, показатель эффективности работы сердечной мышцы – 16% при норме 60-70%. Девочку с диагнозом, который встречается только у 3% детей, специалисты решили оперировать в два этапа.

"Сначала методом баллонной вальвулопластики клапана врачи стабилизировали функцию левого желудочка. Простыми словами, через маленький прокол артерии на ноге завели катетер с баллончиком. Так медики расширили аортальный клапан", — говорится в сообщении.

Врачи Львова провели уникальную операцию

После вмешательства врачей фракция левого желудочка возобновилась до 35-40%. Но ребенок все еще находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Отверстие клапана сердца было слишком малым, поэтому девочка не могла самостоятельно дышать. Ради спасения малыша, медики решились выполнить сверхсложную операцию Росс-Конно.

"На этом этапе врачи выполнили замену аортального клапана ее собственным клапаном легочной артерии. Тогда — расширили зону под аортальным клапаном и реимплантировали коронарные артерии в уже новый аортальный клапан. А на месте легочного клапана вшили искусственный сосудистый протез с клапаном внутри. Операция длилась более 7 часов", – сообщили в больнице.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На восьмой день Маричку уже отсоединили от аппарата ИВЛ, а через неделю – из реанимации перевели в палату отделение детской кардиохирургии. На 21 день младенца выписали из больницы.

Львовские врачи провели уникальную операцию

Жизнь Марички спасали хирург Андрей Пилипец, интервенционный кардиолог Дмитрий Беш, анестезиологи София Ткач, Михаил Никитин и Сергей Шиш, кардиологи Кристина Качур и Ольга Пастернак, перфузиологи Василий Ключик и Людмила Чопик под руководством заведующего детской кардиохирургии Александра Ячника.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Врач-кардиолог из Одессы, прибывший на помощь херсонским медикам, провел успешное стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту.

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