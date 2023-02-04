Самостоятельно уже не дышала: во Львове спасли девочку с критическим пороком сердца

Младенца госпитализировали с диагнозом, который встречают только у 3% детей.
Кардиохирурги Больницы Святого Николая во Львове спасли младенца с критическим аортальным стенозом. Девочку доставила скорая, она самостоятельно уже не дышала. Ее спасли, проведя операцию Росс-Конно – одно из самых сложных вмешательств на сердце у младенцев.
Таких операций в городе еще не делали, сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Мама пациентки Марички как раз готовилась к выписке из роддома в Мукачево. Но на третьи сутки врачи услышали шум в сердце ребенка. Ее положили в реанимацию, а затем отправили во львовскую больницу.
Обследовав ребенка, врачи обнаружили у него фракцию выброса, показатель эффективности работы сердечной мышцы – 16% при норме 60-70%. Девочку с диагнозом, который встречается только у 3% детей, специалисты решили оперировать в два этапа.
"Сначала методом баллонной вальвулопластики клапана врачи стабилизировали функцию левого желудочка. Простыми словами, через маленький прокол артерии на ноге завели катетер с баллончиком. Так медики расширили аортальный клапан", — говорится в сообщении.
После вмешательства врачей фракция левого желудочка возобновилась до 35-40%. Но ребенок все еще находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Отверстие клапана сердца было слишком малым, поэтому девочка не могла самостоятельно дышать. Ради спасения малыша, медики решились выполнить сверхсложную операцию Росс-Конно.
"На этом этапе врачи выполнили замену аортального клапана ее собственным клапаном легочной артерии. Тогда — расширили зону под аортальным клапаном и реимплантировали коронарные артерии в уже новый аортальный клапан. А на месте легочного клапана вшили искусственный сосудистый протез с клапаном внутри. Операция длилась более 7 часов", – сообщили в больнице.
Послеоперационный период прошел без осложнений. На восьмой день Маричку уже отсоединили от аппарата ИВЛ, а через неделю – из реанимации перевели в палату отделение детской кардиохирургии. На 21 день младенца выписали из больницы.
Жизнь Марички спасали хирург Андрей Пилипец, интервенционный кардиолог Дмитрий Беш, анестезиологи София Ткач, Михаил Никитин и Сергей Шиш, кардиологи Кристина Качур и Ольга Пастернак, перфузиологи Василий Ключик и Людмила Чопик под руководством заведующего детской кардиохирургии Александра Ячника.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Врач-кардиолог из Одессы, прибывший на помощь херсонским медикам, провел успешное стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту.
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