Самые ожесточенные бои шли в селе Крынки на восточном берегу Днепра на Херсонщине.

Операции Сил обороны на берегу Днепра из-за сложных условий описывают как "самоубийство" и "расточительство".

Об этом пишет The New York Times.

Пехотинцы, участвовавшие в форсировании Днепра, описали это наступление как жестокое и бесполезное, поскольку группы украинских войск были разбиты на берегах реки или в воде еще до того, как достигли другого берега.

"В большинстве мест на левом берегу негде окопаться. Первые происки, как правило, представляют собой болотистые острова, пронизанные небольшими реками, или луга, которые превратились в трясину из грязи и воронок от бомб, наполненных водой", — говорится в сообщении.

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Как передает издание, самые ожесточенные бои шли в селе Крынки на восточном берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска захватили узкую полосу рыболовных домиков.

"Кадры, транслировавшиеся беспилотником и увидевшие издание The New York Times, "подтвердили рассказы солдат о мощных российских авиаударах, разрушивших дома и превративших берег реки в массу грязи и размозженных деревьев", — говорится в сообщении.

Напомним, один украинский фронтовик дал трезвый отчет о борьбе Украины за плацдарм на левом берегу Днепра. Несколько сотен украинских солдат прорвались туда в рамках контрнаступления, начатого полгода назад.

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