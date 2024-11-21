Самовольное оставление части или дезертирство: в ВР поддержали важный законопроект

Верховная Рада в целом поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военную часть (СОЧ) или дезертировал.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

За этот законопроект проголосовали 253 депутата.

В частности, законопроект предлагает:

разрешить военнослужащим, которые впервые совершили СОЧ или дезертировали, добровольно возвращаться на службу. В таком случае действие их контракта продлится

возобновить выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий по возвращении на службу

если военные, которые после первого СОЧ или дезертирства вернулись на службу, то возбужденные против них уголовные производства не должны быть основанием для отказа в принятии их на военную службу

Напомним, глава Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что в Украине есть тенденция к росту фактов СОЧ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех бригадах, даже идеальных, есть случаи СОЧ, и на это есть разные причины.

Читайте также: