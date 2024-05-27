Самой горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 26.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальных сетях.

С начала суток произошло 95 боевых столкновений. Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там прошла большая часть всех вчерашних боев.

Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций. В эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69 КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Совершили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отражены 10 атак в районах сел Липцы и Тернова, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируется. Потери позиций не допущены. Погибшими и ранеными 118 человек составили потери захватчиков за текущие сутки. Украинские воины уничтожили два танка, семь БПЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия – сегодня восемь из них перестало существовать.

В Купянском направлении противник 22 раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровки, Дружелюбовки, Грековки и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестовой и Новоегоровки. Ситуация контролируется.

Враг потерял за сегодняшний день на Купянском направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и два орудия, еще одна артсистема повреждена.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться вперед. Идет бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

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На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино – продолжаются четыре атаки. Также идут бои у Сокола и Уманского. В общей сложности на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации ситуации.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

"Наши воины держат действия российских захватчиков под огневым контролем. Присоединяйтесь к украинским защитникам! Вместе мы непобедимы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Русское наступление захлебнулось в Волчанске! Как защитить Харьков и Сумы?"

Напомним, Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов в Харьковской области.

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