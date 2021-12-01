Самой младшей только 10 лет: в Чернигове мужчина даровал детям телефоны и требовал от них интимных фото

Жертвами подозреваемого стали дети, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
В Чернигове полиция задержала 56-летнего мужчину, который даровал детям мобильные телефоны и требовал, чтобы они отправляли ему интимные фото и видео.
Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.
По данным следствия, мужчина полгода назад познакомился с ребенком. Он подарил ей мобильный телефон, однако впоследствии потребовал от несовершеннолетней, чтобы та снимала интимные фото и видео. Также жертвами мужчины стали и подруги девочки. Самой младшей потерпевшей было всего 10 лет. Жертвами подозреваемого стали дети, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
1 декабря 56-летний мужчина был задержан. Ему инкриминируют часть 1 статьи 301-1 (преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения). Ее максимальная санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.
Полиция устанавливает все возможные жертвы подозреваемого.
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