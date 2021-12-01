Самой младшей только 10 лет: в Чернигове мужчина даровал детям телефоны и требовал от них интимных фото

Самой младшей только 10 лет: в Чернигове мужчина даровал детям телефоны и требовал от них интимных фото

Жертвами подозреваемого стали дети, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В Чернигове полиция задержала 56-летнего мужчину, который даровал детям мобильные телефоны и требовал, чтобы они отправляли ему интимные фото и видео.

Также читайте Занимался сексом с 14-летней: в Кропивницком суд оштрафовал более 200 тысяч гривен мужчину за развратные действия

Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.

По данным следствия, мужчина полгода назад познакомился с ребенком. Он подарил ей мобильный телефон, однако впоследствии потребовал от несовершеннолетней, чтобы та снимала интимные фото и видео. Также жертвами мужчины стали и подруги девочки. Самой младшей потерпевшей было всего 10 лет. Жертвами подозреваемого стали дети, чьи семьи оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

1 декабря 56-летний мужчина был задержан. Ему инкриминируют часть 1 статьи 301-1 (преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта или распространения). Ее максимальная санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полиция устанавливает все возможные жертвы подозреваемого.

Читайте также: