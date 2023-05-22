Самой младшей жертве 4 года, самой старшей – 82: полиция привела ужасную статистику изнасилований оккупантами

От сексуального насилия со стороны окупантов пострадали и женщины, и мужчины, и дети.
С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция начала 70 уголовных производств по фактам совершения оккупантами сексуального насилия, связанного с войной, в отношении, по меньшей мере, 79 пострадавших.
Об этом сообщил и.о. главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.
По его словам, от сексуального насилия пострадали и женщины, и мужчины и дети.
- Херсонская область – 40 человек;
- Киевская – 19;
- Донецкая – 6;
- Харьковская – 6;
- Запорожская – 5;
- Луганская – 2;
- Черниговская – 1.
Самой старшей пострадавшей от сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами – 82 года.
13 уголовных производств начаты по фактам совершения оккупантами сексуального насилия в отношении детей. В 8 уголовных производствах пострадавшие дети установлены. Самой младшей из них всего 4 года.
По словам Выговского, для выявления и фиксации половых преступлений на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей создано 8 полицейских специализированных мобильных групп.
Глава Нацполиции напомнил, что преступления СНПК (сексуальное насилие во время конфликта) – это нарушение норм Международного гуманитарного права, Женевских конвенций.
"Законодательством Украины сексуальное насилие в условиях войны определено преступлением против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и квалифицируется по статье 438 (Нарушения законов и обычаев войны) УКУ. Преступления, предусмотренные статьей 438 УКУ, не являются преступлениями частного обвинения (в отличие от ст. 152 "Изнасилование"), — объяснил он.
Ранее сообщалось, что в России офицер Черноморского флота РФ изнасиловал школьницу и пытался убить камнем по голове (фото).
Также сообщалось, что в России недавно вернувшийся с войны против Украины "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц.
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