Самой младшей жертве 4 года, самой старшей – 82: полиция привела ужасную статистику изнасилований оккупантами

От сексуального насилия со стороны окупантов пострадали и женщины, и мужчины, и дети.

С начала полномасштабного вторжения РФ Нацполиция начала 70 уголовных производств по фактам совершения оккупантами сексуального насилия, связанного с войной, в отношении, по меньшей мере, 79 пострадавших.

Об этом сообщил и.о. главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам, от сексуального насилия пострадали и женщины, и мужчины и дети.

Херсонская область – 40 человек;

Киевская – 19;

Донецкая – 6;

Харьковская – 6;

Запорожская – 5;

Луганская – 2;

Черниговская – 1.

Самой старшей пострадавшей от сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами – 82 года.

13 уголовных производств начаты по фактам совершения оккупантами сексуального насилия в отношении детей. В 8 уголовных производствах пострадавшие дети установлены. Самой младшей из них всего 4 года.

По словам Выговского, для выявления и фиксации половых преступлений на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей создано 8 полицейских специализированных мобильных групп.

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Глава Нацполиции напомнил, что преступления СНПК (сексуальное насилие во время конфликта) – это нарушение норм Международного гуманитарного права, Женевских конвенций.

"Законодательством Украины сексуальное насилие в условиях войны определено преступлением против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и квалифицируется по статье 438 (Нарушения законов и обычаев войны) УКУ. Преступления, предусмотренные статьей 438 УКУ, не являются преступлениями частного обвинения (в отличие от ст. 152 "Изнасилование"), — объяснил он.

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