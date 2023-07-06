Самой молодой жертве было всего 21: кто погиб в результате атаки по Львову (фото)

Это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны.

Самой молодой жертве российской атаки по Львову в ночь на 6 июля был всего 21 год. Самой старшей погибшей женщине – 63.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По состоянию на 11:00 официально подтвердили гибель четырех человек в результате ракетного удара России.

Ночью от российской ракеты во Львове погибли:

Анастасия Сенив, 32 года

Мирослава Садовая, 60 лет, мама Анастасии

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года

Анастасия погибла в результате ракетного удара по Львову/Фото: Игорь Зинкевич

Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут быть еще люди.

"Работы будут продолжаться до последней надежды", – заявил Максим Козицкий.

Во Львове разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, поэтому 150 абонентов остаются без электроснабжения.

Мирослава погибла в результате атаки РФ по Львову/Фото: Игорь Зинкевич

Ракетный удар по Львову

В ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Сейчас известно о четырех погибших и восьми раненых. Из-за террора оккупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки на Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Около 02:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, охватившую в том числе и западные регионы. Воздушные Силы ВСУ сообщили о запуске вражеских ракет из акватории Черного моря. Сначала они летели в сторону Киева, но впоследствии сменили траекторию и улетели на запад.

Первые взрывы этой ночью во Львове прогремели около 02:30. В течение следующих 40 минут город услышал еще серию взрывов. Кое-где произошли перебои со светом и мобильной связью. 03:18 – отбой тревоги.

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