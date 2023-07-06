Самой молодой жертве было всего 21: кто погиб в результате атаки по Львову (фото)

Это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны.
Самой молодой жертве российской атаки по Львову в ночь на 6 июля был всего 21 год. Самой старшей погибшей женщине – 63.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По состоянию на 11:00 официально подтвердили гибель четырех человек в результате ракетного удара России.
Ночью от российской ракеты во Львове погибли:
- Анастасия Сенив, 32 года
- Мирослава Садовая, 60 лет, мама Анастасии
- Михаил, 35 лет
- Ирина, 63 года
Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними могут быть еще люди.
"Работы будут продолжаться до последней надежды", – заявил Максим Козицкий.
Во Львове разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, поэтому 150 абонентов остаются без электроснабжения.
Ракетный удар по Львову
В ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Сейчас известно о четырех погибших и восьми раненых. Из-за террора оккупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки на Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
Около 02:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, охватившую в том числе и западные регионы. Воздушные Силы ВСУ сообщили о запуске вражеских ракет из акватории Черного моря. Сначала они летели в сторону Киева, но впоследствии сменили траекторию и улетели на запад.
Первые взрывы этой ночью во Львове прогремели около 02:30. В течение следующих 40 минут город услышал еще серию взрывов. Кое-где произошли перебои со светом и мобильной связью. 03:18 – отбой тревоги.
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