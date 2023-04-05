"Самозащита": на Одесчине рой пчел покусал воров, воровавших ульи (фото)

В городе Балта Одесской области 27-летний мужчина и его 7-летний брат пытались украсть ульи, однако на них набросился рой пчел. Поэтому подозреваемые ушли ни с чем.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В полицию обратился 70-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные пробрались на его пасеку, пытаясь украсть ульи, однако по неизвестным причинам у них это не удалось.

Полиция разыскала подозреваемых. Это 27-летний мужчина, который вместе с 7-летним братом пытались ограбить пасечника. Подозреваемый заявил, что им не удалось ничего украсть, поскольку пчелы решили "самозащититься" и напали на них.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Взрослому мужчине выдвинули обвинения в незаконченном покушении на тайное похищение чужого имущества (кража), соединенном с проникновением в хранилище и совершенном в условиях военного положения, а также втягивании малолетнего в противоправную деятельность. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области погиб стоящий возле блокпоста мужчина — на него наехало авто, которое попало в ДТП.

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