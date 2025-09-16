Samsonite: история любимого бренда путешественников, покорившего рынок

Реклама

Путешествия всегда начинаются с планов: куда поехать, где остановиться и главное – что взять с собой. Надежный чемодан или рюкзак – это ваш союзник, гарантирующий комфорт и спокойствие в пути. И в этом вопросе важно доверять профессионалам.

Именно такую репутацию компания Samsonite — официальный дистрибьютор продукции легендарного бренда, а также коллекции от American Tourister, TUMI и Lipault. Но как началась эта история успеха и помогающая производителю поддерживать свои позиции более века — узнаем дальше.

От мастерской в Денвере до международного лидера: история Samsonite

История бренда началась еще в 1910 году в США. Основатель компании Джесси Швейдер стремился создать багаж, не боящийся никаких дорожных происшествий. Именно эта идея стала толчком к созданию первого чемодана Samsonite, увидевшего свет в 1939 году.

Это изделие стало новым стандартом прочности, но бренд не останавливался на достигнутом. Впоследствии компания представила революционные для тех времен решения: сверхлегкие модели, пластиковые чемоданы и изделия на колесах.

В последующие десятилетия компания быстро расширялась и создала мультибрендовый портфель. Сегодня Samsonite владеет молодежным American Tourister, премиальным TUMI, стильным Lipault и спортивным Gregory. Это позволяет охватывать все сегменты рынка и удовлетворять потребности разных категорий потребителей.

Для путешествий и каждый день: ассортимент интернет-магазина Samsonite

В каталоге samsonite.ua собрано все, что может понадобиться путешественнику. На сайте вы найдете:

вместительные и надежные чемоданы разных размеров и форматов;

удобные рюкзаки для города, короткие путешествия и работы;

деловые сумки, а также модели на колесах для поездок;

легкие детские модели с ярким дизайном с изображением любимых героев.

Все товары проходят жесткие тесты на прочность и устойчивость к нагрузкам. Это гарантирует, что ваш багаж выдержит все – пересадки, багажные ленты, десятки поездок и сотни случайных ударов.

Стиль и премиальность: какие бренды представлены на сайте samsonite.ua

Samsonite – это классика, привлекающая прочностью и технологичными решениями. Но ассортимент магазина не ограничивается только этим. Официальный дистрибьютор предлагает дорожные аксессуары от:

American Tourister — яркие цвета и трендовые дизайны, ориентированные в основном на молодежь и семейные путешествия;

TUMI – популярное решение для бизнес-поездок, изделия объединяют премиальные материалы и безупречную эргономику, чемоданы TUMI можно увидеть в фильме с Брэдом Питтом, а среди его послов – звезды футбола и пилоты Формулы 1;

Lipault – легкие, изящные сумки и чемоданы с французским шармом и акцентом на элегантность.

Благодаря такому ассортименту каждый путешественник может найти вариант, который подчеркнет его стиль и будет максимально отвечать потребностям.

Сервис и поддержка: почему из Samsonite можно путешествовать спокойно

Еще один плюс официального магазина – это сервис. В Украине работает авторизованный сервисный центр в Киеве, а всемирная сеть позволяет обратиться за поддержкой во время путешествий за границей.

Такой подход гарантирует, что багаж от samsonite.ua будет служить вам годами, а вы можете спокойно отдыхать или решать рабочие вопросы, не заботясь о деталях.