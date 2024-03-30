"Самурайка с палкой": военный призвал наказать женщин, напавших на бус ТЦК

Военный считает, что если не наказать женщину, побившую окна в бусе ТЦК, то никакой новый закон о мобилизации уже не нужен – его будут просто игнорировать.
Инцидент в Хмельницкой области, где толпа женщин напала на автомобиль ТЦК, возмутительна, а сами дебоширки должны отвечать по закону.
Такое мнение высказал военнослужащий и журналист Егор Чечеринда.
"Извините, скажу непопулярное. Действия этой "самурайки с дрючком" из села Кунив Плуженской громады Хмельницкой области, побившей военный автомобиль вместе с военнослужащими местного ТЦК СП, точно подпадают под статью 114-1 Уголовного кодекса — "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период", – отметил военный.
Он напомнил, что за такие действия грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Чечеринда называет показательным, привлекут ли к ответственности "самую активную" женщину, избившую окна в авто ТЦК.
"Если эта гражданка не попадет к следователю, а потом — на скамью подсудимых, то никаких новых "законов о мобилизации" можно уже будет не принимать... Зачем еще один закон, если "благодарные граждане" все равно подерут им д**у", – считает Чечеринда.
Напомним, что на Буковине мужчина переехал работника ТЦК машиной, а затем с товарищем напал на военкомов с топором. Позже стало известно, что одним из работников ТЦК и СП был герой российско-украинской войны. В то же время, у одного из нападавших сын пропал без вести на войне. А отец этих нападающих с 2014 года воюет добровольцем.
Еще раньше, 6 февраля, в селе Космач, что на Франковщине, местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.
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