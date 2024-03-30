"Самурайка с палкой": военный призвал наказать женщин, напавших на бус ТЦК

Военный считает, что если не наказать женщину, побившую окна в бусе ТЦК, то никакой новый закон о мобилизации уже не нужен – его будут просто игнорировать.

Инцидент в Хмельницкой области, где толпа женщин напала на автомобиль ТЦК, возмутительна, а сами дебоширки должны отвечать по закону.

Такое мнение высказал военнослужащий и журналист Егор Чечеринда.

"Извините, скажу непопулярное. Действия этой "самурайки с дрючком" из села Кунив Плуженской громады Хмельницкой области, побившей военный автомобиль вместе с военнослужащими местного ТЦК СП, точно подпадают под статью 114-1 Уголовного кодекса — "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период", – отметил военный.

Он напомнил, что за такие действия грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Чечеринда называет показательным, привлекут ли к ответственности "самую активную" женщину, избившую окна в авто ТЦК.

"Если эта гражданка не попадет к следователю, а потом — на скамью подсудимых, то никаких новых "законов о мобилизации" можно уже будет не принимать... Зачем еще один закон, если "благодарные граждане" все равно подерут им д**у", – считает Чечеринда.