Самую известную украинскую книгу для детей наконец-то экранизируют: подробности

Украинские режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков получили права на экранизацию одной из самых известных украинских книг для детей — "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко. Продюсером картины станет Вероника Степанчук.

Об этом Роман Краснощек сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Моя любимая книга детства, первый украинский детский бестселлер и лучшая украинская детская книга по версии Европейской комиссии впервые за 60 лет получила возможность ожить на больших экранах в виде полнометражного фильма", – рассказал он.

Режиссер признался, что именно "Тореодоры из Васюкивки" воспитала у него с детства любовь к кино и повлияла на выбор профессии.

"Как и большинство украинских детей, я мечтал увидеть этот фильм еще с 12 лет. Трудно передать эмоции и волнения при адаптации сценария, но этот процесс уже необратим!" – поделился Роман Краснощек.

Как сообщила "Украинская правда", Роман Краснощек и Антон Чистяков получили режиссерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В тандеме они уже работали над такими лентами как "Последний день юности" (2021), "Воспитание высотой" (2022) и "Мы дома" (2023).

Чем известна трилогия "Тореадоры из Васюковки"

Книга "Тореадоры из Васюковки", написанная в 1960-х годах Всеволодом Нестайко, рассказывает о двух друзьях Яве и Павлуше, которые мечтают о всемирной славе и для этого придумывают всяческие приключения.

Один из эпизодов книги стал основой короткометражки режиссера Самария Зеликина, вышедшей на экраны в 1965 году. Полнометражную экранизацию позже пытался снять украинский режиссер Виктор Иванов, но советская цензура запретила этот проект.

По решению Международного совета по детской и юношеской литературе, в 1979 году трилогию Нестайко внесли в "Особый почетный список Ганса Кристиана Андерсена" как одно из самых выдающихся произведений современной детской литературы.

Двадцать лет назад писатель адаптировал свою трилогию к современным реалиям. Из книг исчезли советские пережитки, непонятные детям независимой Украины.

Напомним, от каких книг о приключениях и дружбе ваши дети не смогут оторваться. Эти произведения научат ваших детей быть собой, не бояться нового, отстаивать справедливость и преданно и искренне дружить.

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