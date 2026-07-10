Самые дорогие армии мира: на каком месте Украина

ВСУ / © Associated Press

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Глобальные военные бюджеты 2025 года составили 2,6 триллиона долларов, страны в среднем тратили на оборону 2,01% своего ВВП.

Об этом пишет Business Insider.

В США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону около 1 триллиона долларов. Это более чем в три с половиной раза превышает заявленный оборонный бюджет Китая, занимающий второе место по величине.

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Украина в 2025 году выделила более 20% своего ВВП на военные нужды, что является самым высоким показателем в мире. Это обеспечило ей место в топ-10 самых дорогих армий.

В тройку самых дорогих армий также входит Россия, а на четвертом месте — Германия.

Топ-10 самых дорогих армий мира

1. Соединенные Штаты. Оборонный бюджет: 921,02 млрд. долларов, процент от ВВП: 3,01%

2. Китай. Оборонный бюджет: 251,29 млрд. долларов, процент от ВВП: 1,3%

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3. Россия. Оборонный бюджет: 161,18 млрд. долларов, процент от ВВП: 6,34%

4. Германия. Оборонный бюджет: 107,31 млрд. долларов, процент от ВВП: 2,14%

5. Великобритания. Оборонный бюджет: 94,26 млрд. долларов, процент от ВВП: 2,38%

6. Индия. Оборонный бюджет: 78,31 млрд. долларов, процент от ВВП: 1,9%

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7. Саудовская Аравия. Оборонный бюджет: 72,53 млрд долларов, процент от ВВП: 5,72%

8. Франция. Оборонный бюджет: 70 млрд долларов, процент от ВВП: 2,08%

9. Япония. Оборонный бюджет: 58,91 млрд. долларов, процент ВВП: 1,38%

10. Украина. Оборонный бюджет: 44,45 млрд. долларов, процент ВВП: 21,19%

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Ранее сообщалось, что Украина оказалась среди стран с наибольшей численностью действующих военных в мире, заняв шестое место в рейтинге 2026 года. Оборонный бюджет страны оценивается примерно в 44,4 млрд. дол.

По словам аналитиков, численность личного состава демонстрирует потенциал государства для мобилизации и расширения армии, но реальная военная сила зависит от гораздо большего количества факторов.

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