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Самые дорогие армии мира: на каком месте Украина
В США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону около 1 триллиона долларов. Украина оказалась на 10-м месте в рейтинге.
Глобальные военные бюджеты 2025 года составили 2,6 триллиона долларов, страны в среднем тратили на оборону 2,01% своего ВВП.
Об этом пишет Business Insider.
В США самая дорогая армия в мире, они тратят на оборону около 1 триллиона долларов. Это более чем в три с половиной раза превышает заявленный оборонный бюджет Китая, занимающий второе место по величине.
Украина в 2025 году выделила более 20% своего ВВП на военные нужды, что является самым высоким показателем в мире. Это обеспечило ей место в топ-10 самых дорогих армий.
В тройку самых дорогих армий также входит Россия, а на четвертом месте — Германия.
Топ-10 самых дорогих армий мира
1. Соединенные Штаты. Оборонный бюджет: 921,02 млрд. долларов, процент от ВВП: 3,01%
2. Китай. Оборонный бюджет: 251,29 млрд. долларов, процент от ВВП: 1,3%
3. Россия. Оборонный бюджет: 161,18 млрд. долларов, процент от ВВП: 6,34%
4. Германия. Оборонный бюджет: 107,31 млрд. долларов, процент от ВВП: 2,14%
5. Великобритания. Оборонный бюджет: 94,26 млрд. долларов, процент от ВВП: 2,38%
6. Индия. Оборонный бюджет: 78,31 млрд. долларов, процент от ВВП: 1,9%
7. Саудовская Аравия. Оборонный бюджет: 72,53 млрд долларов, процент от ВВП: 5,72%
8. Франция. Оборонный бюджет: 70 млрд долларов, процент от ВВП: 2,08%
9. Япония. Оборонный бюджет: 58,91 млрд. долларов, процент ВВП: 1,38%
10. Украина. Оборонный бюджет: 44,45 млрд. долларов, процент ВВП: 21,19%
Ранее сообщалось, что Украина оказалась среди стран с наибольшей численностью действующих военных в мире, заняв шестое место в рейтинге 2026 года. Оборонный бюджет страны оценивается примерно в 44,4 млрд. дол.
По словам аналитиков, численность личного состава демонстрирует потенциал государства для мобилизации и расширения армии, но реальная военная сила зависит от гораздо большего количества факторов.