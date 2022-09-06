Самые горячие направления для артиллерии ВСУ и взрывы в Харькове: главные новости ночи 6 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 6 сентября:
- Наиболее горячими направлениями для работы дальнобойной артиллерии ВСУ являются Херсонское, Мелитопольское и Донецкое. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Читать дальше –>
- В 00:18 6 сентября в Харькове началась воздушная тревога. После нее раздались взрывы. Читать дальше –>
- Ночью 6 сентября произошли ракетные обстрелы Индустриального района. Об этом пишет мэр Харькова Игорь Терехов. В одном случае ракета попала в частный жилой дом. При разборе завалов обнаружено тело женщины. Читать дальше –>
- Украинские военные отправили на тот свет 86 российских бойцов и уничтожили четыре танка. Читать дальше –>
- Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага. Читать дальше –>
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