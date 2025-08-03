Самые громкие расследования НАБУ: Кривонос назвал дела против высокопоставленных чиновников

Директор НАБУ Семен Кривонос / © скриншот с видео

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Директор НАБУ Семен Кривонос напомнил о громких расследованиях антикоррупционных органов против высокопоставленных чиновников и сообщил, чем закончились некоторые из них.

Об этом он говорил в интервью ВВС.

По словам Кривоноса, самым высоким чиновник в системе органов исполнительной власти, который получил подозрение от НАБУ, был бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Он напомнил, что подозреваемыми в этом деле являются шесть человек.

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«Могу назвать дело так называемых «золотых яиц» по 17 гривен. Размер убытков, установленный в этом деле, — более миллиарда гривен. Это дело, где, по версии следствия, деньги разворовывались на поставках продуктов питания для армии», — напомнил директор НАБУ.

Еще одним примером громкого расследования Кривонос назвал разоблачение преступной организации в сфере медицинских закупок.

«Ее руководителем был, по материалам следствия, бывший руководитель Института рака. Это хищение средств на закупки медицинского оборудования. Речь идет о более 200 миллионов гривен», — отметил он.

По его словам, разоблаченное лицо было фактически монополистом на поставку медицинского оборудования в Украину.

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«Еще один пример — дело экс-главы Верховного Суда, который задержан на взятке. Это дело сейчас слушается в суде», — добавил директор НАБУ.

Также Семен Кривонос напомнил о двух приговорах народным депутатам, которым суд назначил 7 и 9 лет лишения свободы.

«Один [нардеп от „Слуги народа“ Анатолий Гунько], — за 85 тысяч долларов взятки, другой [экс-глава Тернопольской ОГА Михаил Головко] — за подкуп чиновника Агентства восстановления», — отметил он.

Среди резонансных расследований директор НАБУ вспомнил также дела в отношении бывшего председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 56,2 млн гривен, бывшего, а на момент разоблачения действующего министра аграрной политики Николая Сольского, которого подозревают в организации схем завладения государственной землей на Сумщине.

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Напомним, народный депутат от «Слуги народа», член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий недавно назвал одной из причин того, что многие народные депутаты проголосовали за скандальный законопроект №12414, отсутствие эффективных расследований в отношении высших должностных лиц.