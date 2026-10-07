- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9819
- Время на прочтение
- 2 мин
Самые масштабные разрушения с начала войны: РФ ударила по жилому району города, погибли люди (обновлено)
РФ устроила массированный удар по Кременчугу — многие многоэтажки и частные дома получили значительные разрушения.
В среду, 7 октября, армия РФ массированно атаковала дронами и ракетами Кременчуг в Полтавской области. Произошел «прилет» в жилом районе города. По меньшей мере, два человека погибли.
Что известно о российском ударе по Кременчугу читайте в материале ТСН.ua.
В Кременчугском районе тревога продолжалась с 03:09 до 07:05. Воздушные силы предупреждали о баллистических и крылатых ракетах в направлении Кременчуга. Город потрясли сильные взрывы.
Руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что Полтавщина оказалась под массированной ракетно-дроновой атакой.
Атака на Кременчуг — какие последствия
Утром глава ОВА Виталий Дьяковнич сообщил, что во время массированной ракетной атаки произошло попадание по жилому массиву.
«Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил чиновник.
Кроме того, в Кременчугском районе российская армия атаковала одно из предприятий.
В то же время городской голова Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что город получил один из самых масштабных разрушений жилищной инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.
«В результате массированного комбинированного вражеского удара значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, изуродованы автомобили», — сообщил мэр.
Что известно о жертвах
Мэр Виталий Малецкий сообщил, что в результате удара по частному жилому дому на улице Хорольской погибла 72-летняя женщина.
Впоследствии руководитель ОВА добавил, что количество погибших возросло до двух. Кроме того, по меньшей мере семь человек получили ранения.
Удар по Кременчугу — фото последствий
Напомним, этой ночью Россия совершила массированную атаку на Украину, применив ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В частности, утром взрывы прогремели в Кременчуге. Крылатые ракеты летели в направлении Прилук, Светловодска и Александрии, а баллистика — в Киев, область и Днепр.