Самые масштабные разрушения с начала войны: РФ ударила по жилому району города, погибли люди (обновлено)

Атака на Кременчуг. Фото: Полтавская ОВА.

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В среду, 7 октября, армия РФ массированно атаковала дронами и ракетами Кременчуг в Полтавской области. Произошел «прилет» в жилом районе города. По меньшей мере, два человека погибли.

Что известно о российском ударе по Кременчугу читайте в материале ТСН.ua.

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В Кременчугском районе тревога продолжалась с 03:09 до 07:05. Воздушные силы предупреждали о баллистических и крылатых ракетах в направлении Кременчуга. Город потрясли сильные взрывы.

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Руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил, что Полтавщина оказалась под массированной ракетно-дроновой атакой.

Атака на Кременчуг — какие последствия

Утром глава ОВА Виталий Дьяковнич сообщил, что во время массированной ракетной атаки произошло попадание по жилому массиву.

«Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил чиновник.

Кроме того, в Кременчугском районе российская армия атаковала одно из предприятий.

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В то же время городской голова Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что город получил один из самых масштабных разрушений жилищной инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.

«В результате массированного комбинированного вражеского удара значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, изуродованы автомобили», — сообщил мэр.

Что известно о жертвах

Мэр Виталий Малецкий сообщил, что в результате удара по частному жилому дому на улице Хорольской погибла 72-летняя женщина.

Впоследствии руководитель ОВА добавил, что количество погибших возросло до двух. Кроме того, по меньшей мере семь человек получили ранения.

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Удар по Кременчугу — фото последствий

Атака на Кременчуг. / © Полтавская областная государственная администрация

Атака на Кременчуг. / © Полтавская областная государственная администрация

Атака на Кременчуг. / © Полтавская областная государственная администрация

Атака на Кременчуг.

Атака на Кременчуг.

Напомним, этой ночью Россия совершила массированную атаку на Украину, применив ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В частности, утром взрывы прогремели в Кременчуге. Крылатые ракеты летели в направлении Прилук, Светловодска и Александрии, а баллистика — в Киев, область и Днепр.

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