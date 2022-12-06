Самые популярные среди украинцев фильмы и сериалы: проанализированы запросы Google

Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".
Несмотря ни на войну, ни на регулярные отключения света, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы.
Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".
Об этом говорится в годовом рейтинге Google.
Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".
Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".
Полностью список запросов 2022 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит следующим образом (в категории "Самые популярные запросы" запросы приведены на языке оригинала):
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Таким был 2022 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
Напомним, стало известно, какой будет главная елка в Киеве.
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