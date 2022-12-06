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Самые популярные среди украинцев фильмы и сериалы: проанализированы запросы Google

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
763
Время на прочтение
3 мин
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Самые популярные среди украинцев фильмы и сериалы: проанализированы запросы Google

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Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".

Несмотря ни на войну, ни на регулярные отключения света, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы.

Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".

Об этом говорится в годовом рейтинге Google.

Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".

Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Полностью список запросов 2022 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит следующим образом (в категории "Самые популярные запросы" запросы приведены на языке оригинала):

Найпопулярніші запити*:

  1. Карта повітряних тривог
  2. Новини України
  3. єДопомога
  4. Карта Украины
  5. Жириновский
  6. Арестович
  7. Путин
  8. Холостяк 2022
  9. Байрактар
  10. Гостомель

Пішли назавжди:

  1. Володимир Жириновський
  2. Руслана Писанка
  3. Юрій Шатунов
  4. Королева Єлизавета ІІ
  5. Леонід Кравчук
  6. Михайло Горбачов
  7. Борис Мойсеєв
  8. Кирило Стремоусов
  9. Леонід Куравльов
  10. Денис Кірєєв

Покупка:

  1. Генератор
  2. Сіль
  3. Бронежилет
  4. Марка “русский корабль”
  5. Свічки
  6. Повербанк
  7. Інвертор 12в-220в
  8. Книги єДопомога
  9. Калій йодид
  10. Starlink 

Фільм:

  1. Людина-павук: Додому шляху нема
  2. Не дивіться вгору
  3. Смерть на Нілі
  4. Пурпурові серця
  5. Тор: Любов і грім
  6. Співай 2
  7. Скажене весілля 3
  8. Три богатирі і кінь на троні
  9. Дім Ґуччі
  10. Швидше кулі/Швидкісний поїзд

Персона:

  1. Олексій Арестович
  2. Володимир Путін
  3. Віктор Медведчук
  4. Привид Києва
  5. Валерій Залужний
  6. Оксана Марченко
  7. Юрій Подоляк
  8. Борис Джонсон
  9. Віталій Кім
  10. Ненсі Пелосі

Українська географія в Пошуку:

  1. Гостомель
  2. Буча
  3. Маріуполь
  4. Чорнобаївка
  5. Кременчук
  6. Балаклія
  7. Херсон
  8. Острів Зміїний
  9. Миколаїв
  10. Славутич

Питання: “Що таке?”:

  1. Swift
  2. Ленд ліз
  3. Надзвичайний стан
  4. НАТО
  5. Воєнний стан
  6. Паляниця
  7. Байрактар
  8. Дефолт
  9. Загальна мобілізація
  10. Блекаут

Серіал:

  1. Дім Дракона
  2. Ейфорія
  3. Почуй мене
  4. Мажор 4 сезон
  5. Гострі картузи 6 сезон
  6. Вигадана Анна
  7. І просто так …
  8. Гра в кальмара
  9. Пісочна людина
  10. Дивні дива 4 сезон

Таким был 2022 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.

Напомним, стало известно, какой будет главная елка в Киеве.

Какие фильмы посмотреть семьей: "Александр и лажовый день", "МакФарленд", "Прощай, Кристофер Робин"

Какие фильмы посмотреть семьей: "Александр и лажовый день", "МакФарленд", "Прощай, Кристофер Робин"

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