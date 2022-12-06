Самые популярные среди украинцев фильмы и сериалы: проанализированы запросы Google

Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".

Несмотря ни на войну, ни на регулярные отключения света, в этом году украинцы смотрели фильмы и сериалы.

Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".

Об этом говорится в годовом рейтинге Google.

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Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца".

Среди телевизионных сериалов лидером стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Полностью список запросов 2022 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит следующим образом (в категории "Самые популярные запросы" запросы приведены на языке оригинала):

Найпопулярніші запити*: Карта повітряних тривог Новини України єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель Пішли назавжди: Володимир Жириновський Руслана Писанка Юрій Шатунов Королева Єлизавета ІІ Леонід Кравчук Михайло Горбачов Борис Мойсеєв Кирило Стремоусов Леонід Куравльов Денис Кірєєв Покупка: Генератор Сіль Бронежилет Марка “русский корабль” Свічки Повербанк Інвертор 12в-220в Книги єДопомога Калій йодид Starlink Фільм: Людина-павук: Додому шляху нема Не дивіться вгору Смерть на Нілі Пурпурові серця Тор: Любов і грім Співай 2 Скажене весілля 3 Три богатирі і кінь на троні Дім Ґуччі Швидше кулі/Швидкісний поїзд Персона: Олексій Арестович Володимир Путін Віктор Медведчук Привид Києва Валерій Залужний Оксана Марченко Юрій Подоляк Борис Джонсон Віталій Кім Ненсі Пелосі Українська географія в Пошуку: Гостомель Буча Маріуполь Чорнобаївка Кременчук Балаклія Херсон Острів Зміїний Миколаїв Славутич Питання: “Що таке?”: Swift Ленд ліз Надзвичайний стан НАТО Воєнний стан Паляниця Байрактар Дефолт Загальна мобілізація Блекаут Серіал: Дім Дракона Ейфорія Почуй мене Мажор 4 сезон Гострі картузи 6 сезон Вигадана Анна І просто так … Гра в кальмара Пісочна людина Дивні дива 4 сезон

Таким был 2022 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.

Напомним, стало известно, какой будет главная елка в Киеве.

Какие фильмы посмотреть семьей: "Александр и лажовый день", "МакФарленд", "Прощай, Кристофер Робин"

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