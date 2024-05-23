Самые распространенные вопросы по приложению "Резерв+": в Минобороны дали четкие ответы (инфографика)

"Резерв+": все, что следует знать о приложении для военнообязанных – в инфографике Минобороны.

Мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" работает в тестовом режиме, и из-за человеческого фактора в его работе и в реестре данных "Оберег" случаются ошибки.

Прессслужба Минобороны дала ответы на самые распространенные вопросы о работе приложения и реестра.

Кому нужно устанавливать "Резерв+"

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

"Резерв+" является приложением для военнообязанных, поэтому действующим военнослужащим, а также женщинам, не состоящим на военном учете, не нужно его загружать и обновлять данные.

Также Минобороны просит граждан до 18 и от 60 лет не загружать приложение, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на серверы.

Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных через "Резерв+"

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

Если человек обновил данные в приложении "Резерв+", он выполнил требование закона. Последующая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.

Данные в реестре "Оберег" некорректны — что делать

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

При наличии ошибок в реестре человеку следует обратиться в ТЦК, в котором он состоит на учете. В Минобороны объяснили наличие ошибок человеческим фактором при внесении данных операторами.

Статус "в розыске" – что делать

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

Если после обновления человеком данных в реестре "Оберег" у него отображается статус "в розыске", следует обратиться в ТЦК, в котором он состоит на учете. В Минобороны объяснили, что этот статус присваивают тем, кто нарушил правила военного учета.

Что делать военнослужащим, обнаружившим в своих данных статус "в розыске"

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

Минобороны объясняет такую ситуацию ошибками в результате человеческого фактора.

"Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу", – предполагает министерство.

В ведомстве заверили, что команда приложения налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы исключить с учета всех военнослужащих.

"Если вы хотите ускорить обновление информации о себе, обратитесь в ТЦК и СП, но это необязательно", – советует министерство.

Проблемы с авторизацией в приложении "Резерв+"

Минобороны ответило на часто задаваемые вопросы о "Резерв+"

Если в первые дни работы приложения авторизоваться в нем не удалось, Минобороны советует сделать это позже.

"Приложение Резерв+ является самым популярным способом обновления данных. В десятки раз больше граждан обновляют данные онлайн, чем в ТЦК и ЦНАП. Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Команда разработчиков слышит ваши обращения и оперативно устраняет все ошибки", – пояснило министерство.

Важно: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что у мужчин на границе будут проверять только бумажный военно-учетный документ. Данные программы "Резерв+" при пересечении границы учитывать не будут.

Отметим, что в мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" хотят добавить ряд важных функций. Одной из таких функций будет возможность онлайн-рекрутинга – просмотреть доступные вакансии в Вооруженных силах Украины и подать заявку.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам с 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

В Минобороны объяснили, что сделать это можно тремя способами:

загрузить приложение "Резерв+" (доступно для IOS и Android);

в ЦНАПе;

в ТЦК и СП.