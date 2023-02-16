Самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит" — Укрэнерго

В "Укрэнерго" рассказали, что худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".

Благодаря улучшению украинской ПВО и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией уже позади, но "расслабляться не стоит".

Об этом в интервью Bloomberg заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, приближающаяся весна принесет облегчение, даже если Россия продолжит массово обстреливать инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками.

"Противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред", — отметил Кудрицкий.

Он высоко оценил противоракетную обороноспособность Украины, а также быстрый ремонт электросетей, проведенный его подчиненными

"Тем не менее, не стоит расслабляться и полагать, что российская кампания воздушных ударов закончилась", — подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, прямые убытки, нанесенные украинской энергосистеме, будут достигать "сотень миллионов долларов", а экономические потери — "миллиардов". Предварительная оценка ущерба будет обнародована в ближайшие недели.

Кудрицкий также добавил, что украинские ремонтные бригады теперь четверть быстрее могут заменять трансформаторы по сравнению с показателями осени.

"На данный момент мы вышли на плато – дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать с той же скоростью, с которой происходит разрушение, а иногда даже быстрее", – отметил глава "Укрэнерго".

По его словам, весна и лето будут непростыми. Однако если вражеские обстрелы прекратятся и появится возможность возобновлять энергоинфраструктуру без перерывов, можно будет достичь долгосрочного периода без дефицита, но "мы не можем на это полагаться".

Кудрицкий убежден, что Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов к следующей зиме как отечественного производства, так и от иностранных партнеров. Однако сколько такой техники нужно руководитель "Укрэнерго" не сказал.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины, однако это никак не повлияло на ситуацию с электроэнергией.

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