Самые взрослые молодожены: в Черниговской области сыграли свадьбу 71-летняя женщина и 84-летний мужчина

Самые взрослые молодожены: в Черниговской области сыграли свадьбу 71-летняя женщина и 84-летний мужчина

Молодожены стали старейшими в 2021 году.

В Ичне Черниговской области на поженились двое пенсионеров. 84-летний жених и его 71-летняя любимая решили обручиться в прошлом году и стали старейшей парой в городском рагсе.

Об этом сообщается в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В прошлом году количество желающих узаконить свои отношения в регионе возросло. Самыми молодыми невестами стали 18-летние девушки, а мужчиной – 19-летний юноша.

"Не только молодежь соединяла свои судьбы и создавала семьи. Среди людей преклонного возраста специалисты юстиции зарегистрировали брак 71-летней невесты и 84-летнего жениха", — говорится в сообщении.

Пара стала старшими молодоженами в 2021 году в Ичне.

Напомним, что в Великобритании невеста, откладывавшая свадьбу 11 лет, скончалась через три дня после свадьбы.

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