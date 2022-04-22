Самые важные вопросы о Пасхе 2022 в Украине во время войны

Самые важные вопросы о Пасхе 2022 в Украине во время войны

Уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины церквей. Предыдущие годы из-за ограничений связаны с ковыдом, в этом году из-за войны. Следует ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какая погода будет на Пасху в материале ТСН.ua

Стоит ли на Пасху 2022 идти в церковь

Как сообщает Центр противодействий дезинформации при СНБО Украины, Россия может прибегнуть к провокациям на Пасху. В частности, это касается таких областей, как Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская. Здесь особенно высока вероятность диверсий врага.

Прежде нужно ориентироваться на ситуацию в конкретном регионе. В первую очередь нужно отказаться от ночных богослужений, соблюдать комендантские часы и правила безопасности.

Комендантский час на Пасху 2022 года в Украине.

Обращаем внимание, что в приведенном графике комендантского часа в городах Украины могут произойти оперативные изменения. Следите за обновлением информации, которая может произойти в канун Пасхи. На сегодняшний день комендантский час в городах Украины следующий:

Киев с 22:00 до 05:00

Львов с 23:00 до 06:00

Тернополь с 23:00 до 05:00

Одесса с 22:00 до 06:00

Харьков с 20:00 до 06:00

Днепр с 22:00 до 05:00 (в ночь на Пасху отменено)

Запорожье с 21:00 до 05:00 (22, 23 и 24 апреля сократили с 19:00 до 05:00)

Винница с 22:00 до 06:00

Житомир с 22:00 до 05:00

Полтава с 21:00 до 05:00

Хмельницкий с 23:00 до 05:00

Кропивницкий с 21:00 до 06:00

Ивано-Франковск с 23:00 до 06:00

Чернигов с 21:00 до 05:00

Николаев с 21:00 до 06:00

Ровно с 22:00 до 06:00

Луцк с 23:00 до 06:00

Черновцы с 23:00 до 05:00

Суммы с 21:00 до 05:00

Когда в церквях пройдут богослужения, когда можно святить паски.

Обычных ночных богослужений в храмах не будет. В большинстве храмов по Украине богослужения пройдут до начала комендантского часа и утром после его окончания. Когда состоится служба, решается на месте. Общего распоряжения нет. Церковь призывает верующих ограничиться богослужениями днем, поскольку все храмы будут открыты только до наступления комендантского часа.

На данный момент (ситуация может измениться) в Ровенской и Волынской областях, в Днепре разрешили провести ночные богослужения, но комендантский час не отменили. Жителей области попросили ограничить посещение церквей и храмов, у всех, кто будет находиться вне храмов и не рядом с ними – будут проверять документы.

Посвятить пояса можно в субботу вечером до начала комендантского часа или священники могут посвятить их у ворот домов. Глава Украинской православной церкви митрополит Эпифаний рассказал, что в условиях войны люди могут посвятить паски онлайн и затем прийти в храм на богослужение.

Как будет ходить транспорт

На Пасху работа общественного транспорта начнется после окончания комендантского часа. Накануне в субботу транспорт будет работать до 23:00.

Где можно посмотреть праздничные богослужения на Паску 2022

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что трансляции праздничных богослужений состоятся на каналах единых новостей #UAвместе и на канале UA:КУЛЬТУРА.

трансляция праздничных богослужений на Пасху 2022

Онлайн-трансляцию богослужений также можно будет посмотреть :

в эфире Национального телемарафона единственных новостей #UA вместе на платформе YouTube ;

в онлайн-трансляции канала UA: КУЛЬТУРА;

на странице Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Эпифания в Facebook, на странице ПЦУ в Facebook, на странице ПЦУ на платформе YouTube ;

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будут транслироваться в эфире Национального всеукраинского телемарафона по телевидению и на YouTube канале UA: Культура.

Какая будет погода на Паску 2022 года

По прогнозам синоптиков, дожди прогнозируются во многих областях Украины — в северных, центральных и восточных. Капать будет в Николаеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Днем в большинстве регионов должно потеплеть до 18 градусов. В Киеве на Паску прогнозируется потепление, днем 24 апреля ожидается до 17 градусов тепла и небольшой дождь.

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