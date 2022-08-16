"Самых полезных вывезут, массовку оставят": военный эксперт назвал самоубийцами россиян в Херсонской области

Поэтому и вывозит командование и не "подвозит" дополнительные силы.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"С каждым днем ​​я все больше убеждаюсь в том, что российское командование смирилось с тем, что правый берег Херсонщины для них потерян. Если еще три недели назад они пытались перебросить на правый берег больше сил и средств, не только для обороны, а и определенных наступательных действий, то сейчас картина кардинально другая.Наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й оккупантов засели на левом берегу и не спешат передислоцироваться на правый.А сейчас и вовсе, отправка командного состава с правого берега на левый выглядит не как попытка обезопасить систему управления войсками от неожиданных прилетов, как попытка сосредоточить его на плацдарме, который намерены удерживать. То есть, наиболее полезных вывезут, а массовку оставят на милость СБУ?", — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас наблюдается ситуация, когда войска РФ на правый берег массово не опрокидывают, их перемещают на левобережье и готовят планы эвакуации самых полезных сепаратистов.

"Что это если не осознание того, что на правом берегу для российских оккупационных войск – все? Вот только одна дилемма, а что с подразделениями, которые уже на правом берегу и вывод которых это длительный логистический геморр, который в ближайшие дни вообще может быть неосуществимым?" По сути, правый берег Херсонщины это 100% остров Змеиный, на который забросали российские подразделения, которые методически перемалывали как в мясорубке ВСУ, методично и равномерно. командование бросило на участок, который они и сами понимают, что уже не удержать. Интересно, а самое живое мясо понимает, каково реальное отношение к ним в командование и какова их дальнейшая судьба на правом берегу?", — задался вопросом Александр Коваленко.

Напомним, что военный эксперт Алексей Мельник назвал ситуацию для россиян в Херсонской области действительно критической.

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