Самый крупный обмен пленными: Украина вернула первую часть узников

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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В пятницу, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000», о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — написал он.

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© Владимир Зеленский

Украинский президент поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинцев и украинок из российского плена.

«Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку», — подчеркнул он.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пообещал, что будет продолжена дипломатическая работа, чтобы такие шаги становились возможными.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

По информации российской стороны, сегодня в Украину вернулись 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

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Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов сообщили, что Украина уже передала россиянам список на обмен пленными в формате «1000 на 1000»

Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал сообщение на Truth Social, поздравив «обе стороны с этими переговорами» и заявив, что «обмен только что завершен», хотя официального подтверждения на то время не было.

Напомним, о подготовке к такому масштабному обмену пленными стало известно после переговоров РФ и Украины в Стамбуле 16 мая.