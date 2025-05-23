- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5387
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый крупный обмен пленными: Украина вернула первую часть узников
Сегодня освободили 390 украинцев. В субботу и воскресенье — продолжение обмена.
В пятницу, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000», о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — написал он.
Украинский президент поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинцев и украинок из российского плена.
«Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку», — подчеркнул он.
Владимир Зеленский пообещал, что будет продолжена дипломатическая работа, чтобы такие шаги становились возможными.
По информации российской стороны, сегодня в Украину вернулись 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов сообщили, что Украина уже передала россиянам список на обмен пленными в формате «1000 на 1000»
Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал сообщение на Truth Social, поздравив «обе стороны с этими переговорами» и заявив, что «обмен только что завершен», хотя официального подтверждения на то время не было.
Напомним, о подготовке к такому масштабному обмену пленными стало известно после переговоров РФ и Украины в Стамбуле 16 мая.